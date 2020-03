MAN WITH A MISSIONが4月1日にリリースするアルバム「MAN WITH A "B-SIDES & COVERS" MISSION」と、4月29日にリリースするアルバム「MAN WITH A "REMIX" MISSION」のトラックリストとジャケット写真が公開された。

MAN WITH A MISSIONは結成10周年の集大成としてアルバム3枚のリリースを予定している。第1弾となる「MAN WITH A "B-SIDES & COVERS" MISSION」にはB面曲とカバー曲のほか、新曲として初のドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」の主題歌「The Victors」を収録。リミックス作品をコンパイルした第2弾「MAN WITH A "REMIX" MISSION」には、新たなリミックストラックとして「Take Me Under [TAKESHI UEDA (AA=) Remix]」と、ラグビーの国際大会「スーパーラグビー」の日本チーム・サンウルブズの2020シーズン公式テーマソング「FLY AGAIN -Hero's Anthem-」が収められる。

またMAN WITH A MISSION、NTTドコモ、タワーレコードのコラボ企画として、3DCGアニメ「MAN WITH A MISSION THE ANIMATION -伝説のライブを開催セヨ-」が動画アプリ「WATCHY」で3月16日より配信されることが決定した。アニメは全6話構成で、MAN WITH A MISSIONが結成10周年記念ライブを開催しようとするも、ライブの制作費が盗まれてしまうところから物語が始まる。

MAN WITH A MISSION「MAN WITH A "B-SIDES & COVERS" MISSION」収録曲

01. The Victors(新曲)

02. STELLA

03. Green-Tinted Sixties Mind

04. アカツキ

05. super stomper feat. MAN WITH A MISSION

06. ワビ・サビ・ワサビ

07. あの鐘を鳴らすのはあなた

08. The Cure

09. Mr. Bad Mouth

10. Chasing Sunrise

11. Reiwa feat. milet

12. Brave It Out

13. The Anthem

14. スターライト・シンドローム

15. Falling

MAN WITH A MISSION「MAN WITH A "REMIX" MISSION」収録曲

01. Take Me Under [TAKESHI UEDA (AA=) Remix](新曲)

02. FLY AGAIN -Hero's Anthem-(新曲)

03. Seven Deadly Sins [remix]

04. Bubble of Life [remix]

05. Memories [Ken Ishii Remix]

06. evils fall [remix]

07. Dead End in Tokyo [Jagz Kooner Remix]

08. My Hero [Slushii Remix]

09. DON'T LOSE YOURSELF~FXXKIN' Mix~

10. FLY AGAIN [remix]

11. distance [remix]

12. Raise your flag [Takkyu Ishino Twitching Acid Mix]