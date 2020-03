及川光博、木村拓哉ライブに「グランメゾンチームは大興奮だったよ！」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のゲストには、歌手で俳優の“ミッチー”こと及川光博さんが登場。3月1日(日)の放送では、ライブの演出の話で盛り上がりました。及川さんと言えば、昨年放送された木村の主演ドラマ「グランメゾン東京」で共演したばかり。さらには、先日木村が開催したライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の東京公演(国立代々木競技場 第一体育館)の初日に足を運んだそうで、2人が会うのはそのライブ以来。オープニングからお互いを「ミッチー」「たっくん」と呼び合い、和気あいあいのムードでトークが弾みます。そして、「今日はしゃべりたいことがたくさんある!」という及川さんは、ライブの感想を語り始めます。まず一番に気になったのは、木村がステージ上で「全然水を飲まないこと」。その指摘に、木村は「言われてみればそうかもしれないけど、ちょいちょい飲んでいますよ」と答えます。「ある意味、同業者として(パフォーマンスを)見守っていたんだけど、1曲目が終わってブルースハープを持ち出して、2曲目をやって、センターステージにきてしゃべって……“全然、水飲まない。いつ飲むの、この人!?”って思った(笑)」と話し、「ちなみにミッチーは、『NEW START』が大好きです!」とお気に入りソングを明かす一幕も。及川さんも音楽活動をしているだけに、ライブの演出にも興味津々だったようで「マイクスタンドがLEDで光るやつ。たっくんに会ったら、聞こうと思っていたの」と話します。木村いわく、LEDは照明チームによってプログラミングされていて「曲のタイミングによって色が変わる」との説明に、「ワイヤレスでコンピューター制御なんだね。あれは良かったよ。“あのマイクスタンドいい!”って思った」と感心しきり。さらに及川さんは、「大阪公演も含めてさ、ショーの演出とかクオリティはアップしていったの? どんどん改善していった?」と質問をぶつけます。木村は、初日公演の日に誕生日を迎えた会場のファンに向けて祝福の言葉を送り、「曲をやったんですけど、ステージ上でやりながら“何か足りないな……”って。ふと横のLEDを確認したら、その日誕生日の人たちの名前が(画面に)流れたあと、風船がフワフワと舞う映像だったんです。画面のなかだけじゃなくて、“実際に(本物の風船が)あったほうがよくない?”って思って」と振り返ります。初日公演後、「スタッフに『仕込める?』って聞いたら、(あっさりと)『あ、はい!』って。11日(東京の3公演目)から、あとの大阪の2日間は風船ありでやりました」と打ち明けると、及川さんは「(ライブは)本当に勉強になりましたよ~」と絶賛。「センターステージの上から、LEDでシャンデリアみたいな感じで立体的にガンガンガンって降りてきてさ、あの演出も素晴らしいって思って。俺、あれ次のツアーで使うかも!? やってみたい!」と興味を示しつつ、「勉強になったな~」としみじみ。関係者席には、及川さんのほかにも「グランメゾン東京」に出演していた玉森裕太さん(Kis-My-Ft2)、寛一郎さん、冨永愛さん、中村アンさんらの姿もあったようで、「グランメゾンチームはみんなけっこう興奮していた。最後に(木村が乗った)トロッコが僕らの前に来たときなんて大興奮だったよ!『三つ星~! 三つ星~!』って、ずっと叫んでいたよ、僕(笑)。ドラマ『教場』に出ていた若者たちも、僕らの前の席にいてみんな興奮していたよ」とそのときの様子を嬉しそうに話します。そんな木村のステージをあらためて振り返り、及川さんは「全20曲、すごく凝縮していて飽きさせず、ちょうどよかった。僕のライブってトークが長くていつも3時間ぐらいやるんだけど(苦笑)。4月からの僕の全国ツアーはね、“目指せ、2時間半”だな。やっぱり長過ぎてもよくないと思った(笑)」と話していました。次回3月8日(日)の放送も、引き続き及川さんをゲストに迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/