セリエAは29日、3月1日に予定されていたリーグ戦の5試合を延期すると発表した。

この決定の理由は「公衆の健康と安全を保護するため」としており、昨今世界的に広がりを見せている新型コロナウィルスの影響と見られている。

なお、延期となった5試合は2020年5月13日に開催される予定だという。

延期となった第26節の対戦カードは以下の通り。

ユヴェントス vs インテル

ミラン vs ジェノア

パルマ vs SPAL

サッスオーロ vs ブレシア

ウディネーゼ vs フィオレンティーナ