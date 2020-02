アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の2月17~23日の1位は、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャストによる9人組ユニット「スタァライト九九組(くくぐみ)」の新シングル「Star Parade」でした。

◇先週の結果

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、ミュージカルとアニメがリンクして展開するプロジェクトで、ミュージカルが2017年9月から先行して上演。テレビアニメが2018年7~9月に放送されました。完全新作となる劇場版アニメの製作が決定していて、今年夏にはテレビアニメの総集編が劇場上映されるなど話題を集めています。首位を獲得した「Star Parade」は、スタァライト九九組の7枚目のシングル。テレビアニメのオープニングテーマ「星のダイアローグ」を手掛けた中村彼方さん(作詞)、本多友紀さん(作曲)のコンビによる表題曲などが収録されています。

続く2位には、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」のライブツアー名古屋公演の主題歌を収録した「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Dance!」が登場しました。今回はほかにも「アイマス」関連楽曲が多くランクイン。3位にはゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)発のシングル「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP」、4位にはゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズ第36弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 36 義勇忍侠花吹雪」、6位には男性キャラクターが登場する「アイドルマスター SideM」のシングル「THE IDOLM@STER SideM 5th ANNIVERSARY DISC 03 W&Cafe Parade&もふもふえん」が入りました。

5位には、声優の内田雄馬さんが歌う、テレビアニメ「あひるの空」のエンディングテーマを収録したシングル「Over」が登場。8~10位には、公開中の劇場版アニメ「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」の楽曲がランクインしました。宮崎歩さんが歌う挿入歌「その先へ」「brave heart -LAST EVOLUTION Version-」が8位と10位、声優の前田愛さんが「AiM」名義でリリースしたエンディングテーマ「離れていても」が9位となっています。

◇今週の動向

人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)発の最新シングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 06 花咲夜」、キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のシブヤ・ディビジョン「Fling Posse」の最新CD「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」の高い初動が予想されます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Star Parade」 スタァライト九九組 シングル

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Dance!」 Various Artists シングル

3位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS SWEET STEP」 シャイニーカラーズ シングル

4位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 36 義勇忍侠花吹雪」 浜口あやめ(CV:田澤茉純)/脇山珠美(CV:嘉山未紗)/道明寺歌鈴(CV:新田ひより) シングル

5位 「Over」 内田雄馬 シングル

6位 「THE IDOLM@STER SideM 5th ANNIVERSARY DISC 03 W&Cafe Parade&もふもふえん」 Various Artists

7位 「Dig Delight!」 Various Artists シングル

8位 「その先へ」 宮崎歩 シングル

9位 「離れていても」 AiM シングル

10位 「brave heart -LAST EVOLUTION Version-」 宮崎歩

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。