「学芸大青春」主演3Dドラマ『漂流兄弟』に花江夏樹が出演／1st LIVEは2020年5月を目標に開催予定

2019年9月より活動を開始した、「2次元と3次元を行き来する」前代未聞の5人組ボーイズグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」。所属する芸能事務所「VOYZ ENTERTAINMENT」を運営する株式会社VOYZ ENTERTAINMENT(ボイズ エンターテイン メント)は、YouTubeとTwitterで配信中の、学芸大青春メンバーが主演を務める新感覚ホームコメディ3Dショートドラマ『漂流兄弟』に、重要キャラクター「ミスターP」 役として声優の花江夏樹が出演することを発表した。

また、2020年5月を目標として、学芸大青春初となるライブ、1st LIVE「WHO WE ARE!」が開催予定であることも発表した。



「学芸大青春」は、これまでに7曲の楽曲配信を行い、趣向を凝らした数々のMVを公開。また、「学芸大青春 バクステアプリ」という、メンバー自身や活動の裏側を描いたストーリーが無料で楽しめるスマートフォンアプリの展開も行っている。さらに、2020年1月からは、YouTube、Twitterにて学芸大青春メンバーが主演を務める3Dドラマ 『漂流兄弟』も配信中だ。



その『漂流兄弟』は、2月28日(金)に配信された第6話「兄弟と縄文土器ゲット大作戦」でSeason1の最終回を迎えたが、重要キャラクター「ミスターP」役として『鬼滅の刃』(竈門炭治郎役)、『東京喰種 トーキョーグール』(金木研役)、『四月は君の嘘』(有馬公生役)など数多くの作品で人気キャラクターを演じている花江夏樹が出演。また、ミスターPを主役としたストーリームービー仕立ての6th Single『JUST』収録曲『Dont leave me alone』のMVを、3月6日(金)21時からYouTubeにて放送される学芸大青春の生放送番組「じゅね生」第2回にて初公開することも決定した。

▲ミスターP



●『漂流兄弟』ミスターP役:花江夏樹 コメント



この度、ミスターP役で出演させて頂く事になりました!

収録は緊張しました……青春メンバーの皆さんのキラキラした視線を一身に受けながらのアフレコだったので、プレッシャーが凄かったですね。笑

ですが皆さんとても礼儀正しく、仲良さげでチームワークも抜群!

作品の空気感とぴったりで、今後の出演がさらに楽しみになりました!

Season1では意味ありげに少しだけ登場しますが、Season2からはより登場する機会が増えるかと思いますので楽しみにして頂けたら幸いです。



さらに、学芸大青春として初となるライブ、1st LIVE「WHO WE ARE!」を、都内某所にて5月を目標に開催予定であることも発表。具体的な日時と開催場所に関しては、昨今の新型コロナウィルスの感染拡大の情勢を鑑みながら、改めて発表する予定だ。



この記念すべき1st LIVEのステージ衣装は、プロジェクト全体のキャラクターデザインを手掛ける冨士原良氏が再びデザインし、これまでとはイメージを一新する、華やかなステージ衣装となっている。この衣装の詳細や1st LIVEに関する具体的な情報、さらにはライブグッズの詳細についても、3月6日(金)放送の「じゅね生」第2回放送内であらためて発表を行う予定だ。



◆YouTube生放送番組「じゅね生」第2回

<日時>2020年『3月6日(金)21:00〜



●『Dont leave me alone』MV初公開!!

●1st LIVE『WHO WE ARE!』最新情報発表!!



◆学芸大青春主演 新感覚ホームコメディ3Dショートドラマ『漂流兄弟』

2020年1月24日より毎週金曜21:00〜

全11話で学芸大青春公式YouTubeチャンネル&公式Twitterにて配信中



■Season1 第1話〜第6話

第1話 「兄弟と地球滅亡の危機」

第2話 「兄弟とマグマオーシャン我慢大会」

第3話 「兄弟とティラノサウルス襲来」

第4話 「兄弟とクレオパトラの誘惑」

第5話 「兄弟と恐怖の幽霊船」

第6話 「兄弟と縄文土器ゲット大作戦」

■Season2 第7話〜第11話 2020年夏 配信予定

《イントロダクション》

都内某所、ひとつ屋根の下でケンカ三昧の日々を送る、樹根洲(ジュネス)家の兄弟。

「もう我慢できない、今日で家族は解散だ!」

そう決めた翌朝、目を覚ますと、窓の外にはマグマの海が広がっていた――。

突如現れたクマ型ロボット「くまま」が、兄弟に驚愕の事実を告げる。

地球滅亡が確実となり、政府は全人類を過去の時代に移住させようと計画。

テスト被験者に選ばれた兄弟は、住み慣れた一軒家ごと、時間旅行することに!

白亜紀、古代エジプト、深海に縄文時代……

時空を超えて繰り広げられる、兄弟ゲンカの行方やいかに!?

全編ヴァーチャル空間で撮影された、アニメでもない実写でもない、新しい感覚の3Dドラマ。

2019年9月に活動を開始したばかりの、2次元と3次元を行き来するボーイズグループ「学芸大青春」の5人が、初めて「俳優」として挑んだ意欲作。

時空と次元と国境を超える、新感覚ホームコメディ、ここに開幕!

《キャスト》

樹根洲マサ:内田将綺 樹根洲ヨウ:星野陽介 樹根洲ユウ:相沢勇仁 樹根洲レン:仲川蓮 ユキ:南優輝 くまま:大久保ちか ミスターP:花江夏樹

《スタッフ》

監督・演出:篠田利隆 キャラクターデザイン・イラスト:冨士原良 企画・構成・脚本:三本恭子 音響監督:えびなやすのり 劇伴音楽:日向萌 プロデューサー:杉沢達哉・大久保”youkiss”優樹(異次元 TOKYO)・伊藤慧 製作:VOYZ ENTERTAINMENT

《主題歌》

学芸大青春 6th Single『JUST』

●主要配信サイトにて配信リリース中

M1.JUST

M2.Dont leave me alone

M3.JUST 〜Instrumental〜

M4.Dont leave me alone 〜Instrumental〜



◆スマートフォンアプリ「学芸大青春 バクステアプリ」概要

歌が好きで、ダンスが好きで、誰かを幸せにすることが夢だった。

エンターテインメントの世界に、初恋みたいに、焦がれていた。

けれど、現実という名の壁が、ぼくとぼくの理想を引き裂いた。

初恋は叶わない、らしい。

そんな言葉を信じかけたとき、ぼくらは出会った。

立ちふさがる壁を超えて、手放しかけた憧れを、もう一度捕まえにいく。

青春には、まだ間に合う。

【配信概要】

タイトル:学芸大青春 バクステアプリ

価格:無料

プラットフォーム:iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上

配信日:2019年9月17日

シナリオ:三本 恭子

(C)VOYZ ENTERTAINMENT INC.

◆学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)プロフィール

厳正なオーディションによって選ばれた、相沢勇仁(あいざわゆうと)・星野陽介(ほしのようすけ)・南優輝(みなみゆうき)・内田将綺(うちだまさき)・仲川蓮(なかがわれん)の5人による、ダンスボーカルグループ。

寮での共同生活を営みながら、長期に及ぶ強化訓練期間を経て、 2019年春に芸能事務所・VOYZ ENTERTAINMENTへの所属が決定。同年秋、1stシングル『JUNES』でデビュー。

2次元と3次元を行き来する、前代未聞のボーイズグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」!