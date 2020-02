令和の世なれど“太正桜に浪漫の嵐”！ アニメ『新サクラ大戦』4/3（金）より放送開始、OP映像＆ED詳細も公開！

かねてから制作が報じられていたテレビアニメ『新サクラ大戦 the Animation』が、2020年4月3日(金)よりTOKYO MXおよびBS11にて放送開始と発表された。また、YouTubeでは、オープニング曲「檄!帝国華撃団<新章>」を映像付きで公開。エンディング曲の詳細も発表されている。



『サクラ大戦』シリーズは、架空の『太正時代』の帝都・東京を舞台に、悪と戦う帝国華撃団の活躍を描くゲーム。アニメ化、舞台化もされた超人気作品だ。



そして『新サクラ大戦 the Animation』は、『サクラ大戦』シリーズの最新作であるPlayStation®4用ソフトウェア『新サクラ大戦』のアニメ化作品。

帝国華撃団・花組の隊長代理となった天宮さくら(声:佐倉綾音)を中心に新たな物語が描かれる。

監督は小野学、シリーズ構成は小野と浦畑達彦が共同で担当。3DCG作画で、アニメーション制作はゲームのオープニング映像、アニメムービーパートも手掛ける株式会社サンジゲンが担当している。またオープニング曲はゲームの主題歌でもある『檄!帝国華撃団<新章>』(作詞:広井王子 作曲:田中公平)になっている。



今回公開されたオープニング映像では、ゲーム版とは異なるアニメオリジナル映像が楽しめる。

『新サクラ大戦』のメインキャラクターデザインは、「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載された漫画『BLEACH』の作者として知られる久保帯人。その画風の特徴がセル画風の3DCGに落とし込まれている。



またエンディング曲は、帝国歌劇団・花組&エリス、ランスロット、ユイが歌う「桜夢見し」に決定した。こちらは2020年5月27日にCDが発売予定。店舗別特典としてL判サイズのブロマイドも配布される。



(C)SEGA/SAKURA PROJECT



■CD情報

エンディング主題歌「桜夢見し」

発売・販売:エイベックス・ピクチャーズ

価格:1200円+税

発売日:2020年5月27日発売予定



収録内容:1.桜夢見し 2.桜夢見し~花組~

3.桜夢見し テレビサイズ 4.桜夢見し オリジナル・カラオケ



作詞:藤林聖子 作曲:田中公平 編曲: 岸村正実

歌:帝国歌劇団・花組&エリス、ランスロット、ユイ

佐倉綾音(天宮さくら)、内田真礼(東雲初穂)、山村響(望月あざみ)、福原綾香(アナスタシア・パルマ)、早見沙織(クラリス)、水樹奈々(エリス)、沼倉愛美(ランスロット)、上坂すみれ(ホワン・ユイ)

◆作品情報

TVアニメ『新サクラ大戦 the Animation』

2020年4月3日(金)よりTOKYO MXおよびBS11にて放送開始

監督:小野学(ソードアート・オンライン アリシゼーション/境界線上のホライゾン/咲-Saki-シリーズ)

シリーズ構成:小野学

浦畑達彦(ハイスコアガール/境界線上のホライゾン/GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり)

音楽:田中公平

アニメーション制作:サンジゲン

原作:広井王子、セガゲームス

出演:佐倉綾音/内田真礼/山村響/福原綾香/早見沙織/阿座上洋平/富沢美智恵



