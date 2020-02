妖怪人間がたどり着いた安住の地は茨城県龍ケ崎市！「この街で、人間になれる気がする」妖怪人間ベムの龍ケ崎さんぽ

茨城県龍ケ崎市は、アニメ『妖怪人間ベム』とコラボレーションして「オイラたちにも、やさしい龍ケ崎」キャンペーンを展開する。



『妖怪人間ベム』は1968年に放送されたTVアニメ。人でも動物でもない異形の怪物でありながら、正義の心を持った妖怪人間ベム、ベラ、ベロの活躍を描いた作品だ。

人間になりたいと願い、各地を放浪しながら妖怪を退治していくベム達の戦いは当時の子供達に深い感銘を与え、のちにアニメのリメイク作や特撮ドラマも制作された。



今回のキャンペーンでは、絵本作家はりたつおが描く『妖怪人間ベム』と『昆虫物語みなしごハッチ』の50周年記念企画『The Art of 妖怪人間ベム×HUTCH THE HONEY BEE』の世界観をもとに、新たに市のイメージアップポスター6作品が制作されている。

戦いに疲れたベムたちが、ハッチの導きで「やさしい街」を探し、龍ケ崎にたどり着く、というストーリー。同市の5つのスポット・風物が題材となっている。



これらのポスターは2020年3月6日から3月31日まで、市内およびJR 常磐線沿線にて掲出される。

また、JR常磐線「佐貫駅」の駅名が改称され、新しく「龍ケ崎市駅」が誕生する3月14日(土)より、同駅舎で本作品のイラストパネルを展示・紹介するギャラリーイベントが開催される。



◆キャンペーン概要

「オイラたちにも、やさしい龍ケ崎」キャンペーン

<期間>2020年3月6日〜3月31日

<内容>

名作アニメ『妖怪人間ベム』『昆虫物語みなしごハッチ』の50周年記念企画『The Art of 妖怪人間ベム×HUTCH THE HONEY BEE』とコラボレーション。

絵本作家・はりたつおが描く、ベムたちやハッチが市の人気スポットをお散歩する風景 をオリジナルイラスト6作品で表現。市内やJR常磐線沿線、「龍ケ崎市駅」(3月14日より改称)にて掲出。



(1)駅貼り連作ポスター「妖怪人間ベムの龍ケ崎さんぽ」(プロローグ+5作品)掲出

3月6日~3月23日

JR常磐線5駅(北千住駅・新松戸駅・柏駅・我孫子駅・取手駅および市内にて順次掲出 。



(2)「龍ケ崎市駅」にて「妖怪人間ベムの龍ケ崎さんぽ」ギャラリー開催

3月14日〜3月31日

「龍ケ崎市駅」への駅名改称に合わせ、本作品のイラストパネルを展示・紹介するギャラリーを駅舎にて開催する。

市民の人気No.1「たつのこやま」を描いた作品は、駅東口の階段下に5 .2メートル×2.4メートルの特大サイズで展示。



<はりたつおプロフィール>

1974年鳥取県生まれ。現在までにキャラクター絵本の作画を多数手がけている。

版画作品は、子どもの笑顔と音楽をテーマに制作。

2018年より『昆虫物語みなしごハッチ』をリメイクし、独特のタッチと色彩にあふれた風景画の世界との融合を試みた作品を発表、好評を博している。



(問)龍ケ崎市シティセールス課 TEL:0297-60-1523



(C)ADK (C)タツノコプロ designed by HARI tatsuo