YouTubeが変えたドラァグカルチャー

ストリーミングサイトYouTubeの15周年を祝う特集シリーズ『YouTube at 15』。今回はYouTubeがドラァグパフォーマーに及ぼした影響について見ていこう。



インターネットによってドラァグは消滅した。根底から覆された。メインストリームに乗った。あるいは全く新しい存在に生まれ変わった。様々な仮説が立てられるが、恐らくどれも正しい。YouTubeが登場する以前、ドラァグの居場所は夜の世界だった。元々は19世紀に生まれた芸術形態/サブカルチャーだが、現在我々が知る近代ドラァグはニューヨークのゲイクラブで50年以上の年月をかけて形成され、レディー・バニーやフローティラ・デバージ、リンダ・シンプソン、ケヴィン・アヴィエンスといったスターを輩出した。「イースト・ヴィレッジのドラァグシーンやピラミッド・クラブ、ウィッグストックは、あの時代を彩ったパイオニアたちの功績を通して、我々のカルチャーに大きな足跡を残しました」と言うのはクリス・ムカルベル氏。1984年以来毎年行われているドラァグの祭典の軌跡を綴った2019年のHBOのドキュメンタリー『Wig』の監督だ。



1993年には、ドラァグはワシントン・ポスト紙の紙面に取り上げられるまでになった。ル・ポールが「全米人気No.1のドラァグクイーン」として紹介されたのだ(ただし、この手のタイトル争いは激戦でもなかった)。2009年には『ル・ポールのドラァグ・レース』が徐々に世間に浸透していった。「ついに! 我らがゲイのためのスポーツが誕生!」 ”アメリカズ・ネクスト・ドラァグ・スーパースター”の称号をかけてドラァグクイーンがしのぎを削る姿を観戦するという社会現象について、ガーディアン紙のアメリア・エイブラハム記者はこう書いた。2020年にはカウンターカルチャーはメインストリーム化し、ドラァグクイーンは政界に出馬して、パリのディオールのショーの最前線に座り、ペプシの広告でカーディ・Bと肩を並べるようになった(煌びやかな衣装に身を包んだル・ポールがヴァニティ・フェア誌の表紙を飾ったのは言わずもがな)。



「メインストリームになんてなりっこない、型にはまるのとは丸切り正反対だもの」と、ル・ポールは2016年、オンラインマガジンVultureのE・アレックス・ジュン記者に語っている。だがお嬢さん方、周りをご覧なさい。『ドラァグ・レース』が扉をこじ開けたことは否めないが、その扉を大きく開けたままにしたのはYouTubeのようなソーシャルメディア・プラットフォームなのだ。そしてこれにより人知れず誕生したのが、時に”bedroom queen[訳注:プライベートだけで女装を楽しむドラァグ]”と呼ばれるような新手のドラァグクイーンだ。





ドラァグクイーンの活動の場を大幅に広げたYouTube



「YouTubeは、これまでメジャーテレビ番組への道を阻んできた門番を回避して、自分たちを世に送り出す手段。重すぎるだとか、派手過ぎる、口が達者過ぎる、右に寄り過ぎ、左に寄り過ぎ、だとか言われて、門前払いを食らってきたからね」と、レディー・バニーも言う。「自分でコンテンツをアップロードして、それがバズれば、そこから色んな人達に発信できる。そういう点では、最初からすごく民主主義ね。『アーティストはこの人、作品はこれ』」



制作会社World of Wonder社の創設者で、『ドラァグ・レース』の制作総指揮を務めるランディ・バルバト氏とフェントン・ベイリー氏も同意見だ。YouTube以前、ル・ポールやディアンドラ・ピーク、シスター・ポーラといったクイーンたちは、公共ケーブルチャンネルぐらいにしか出られなかったと言う。「自分たちと同じように本当の自分らしく生きながら、従来のテレビ編成の典型にはそぐわないような人たちの話を聞きたい、と切に願う視聴者がいたんです」とベイリー氏はローリングストーン誌に語った。今日YouTubeのようなプラットフォームのおかげで、そうした視聴者の飢えは満たされつつある。



人気ドラァグパフォーマーのウィリアム・ベリは2007年にYouTubeデビューした。”YouTubeクイーン”なる単語が存在する前の時代だ。「暇つぶしには最高だと思ったの。ついでに注目も集められるかなって」と本人は言う。「チャンスを与えてくれる人を待ってた。でもあるとき自分でやっちゃえばいいって気がついたの、そうすれば誰かが見て、きっと見出してくれるだろうって。無邪気なところが私のトレードマークね」



ベリはキャリアを成功に導いたのはYouTubeのおかげだと言う。昨年には同じく『ドラァグ・レース』出身のシャンジェラと一緒に、ブラッドリー・クーパーが手掛けたアカデミー賞受賞映画『アリー/スター誕生』にも出演した。彼の一番の出世作「Boy Is a Bottom(男はケツ)」――アリシア・キーズの「Girl on Fire」のパロディで、ドラァグアーティスト仲間のデトックスとヴィッキー・ヴォックスも出演――は、2013年に公開して以来2400万回も再生されている。「YouTubeに投稿した動画のおかげで、Hamburger Marys[訳注:ドラァグショーも行われるアメリカのハンバーガーチェーン店]でやってたときには想像もしなかったような人たちと繋がることができた。動画を見て私をブッキングしてくれて、文字通り40カ国以上から何千というショーにお声がかかって、YouTubeのおかげで家が建ったわ」









ドラァグカルチャーへの圧倒的な影響力



ネットで広く拡散された動画が「2019年GIFアニメNo.1」の座に輝いたことで知られるジャスミン・マスターズは、YouTubeにあまり力を入れていない。「特にこれという目標もなく、ただ楽しみたかっただけ」と言うマスターズ(本名マーテル・ロビンソン)は、『ドラァグ・レース』でのデビュー戦のほんの数カ月前、2014年にYouTubeに参入した。最初の動画のタイトルは「女装で立ちション」。文字通りのことをしただけの動画だ。ベリのように、YouTubeのおかげで成功したと思うか、と尋ねると彼は笑った。「YouTubeは私のドラァグとは無関係。特に何かしてくれたなんてことはないわ」



第2世代ユーチューバーの一人とも言えるドラァグパフォーマーのソジュは、2016年にYouTubeのチャット番組『Shot With Soju』で動画デビューした。「『ドラァグ・レース』のお気に入りのクイーンがメディアに取り上げられるのを待ってるのに飽き飽きしちゃって、それで自分のチャンネルを立ち上げたの」と、ソジュことアントニオ・ヒュンソー・ハ氏は語る。「私のコンテンツを気に入ってもらえるかどうかなんて、全然気にしてなかった。ただ、私のカルチャーにどういう反応をするのか知りたかった。普段慣れているところから一歩出て、生のリアクションを見せてほしかったの。ドラァグ名の由来とか『ドラァグ・レース』に出た理由なんてよくある質問をする必要なんてないでしょ? 私はその人の素顔を知ることの方に興味があるの。 3年後の2019年、YouTubeでの人気をきっかけに『ル・ポールのドラァグ・レース』デビューを果たした。



ソジュはYouTubeがドラァグコミュニティを豊かにしてくれたと言う。クラブという閉ざされた空間からコミュニティを解放し、小さな町やアメリカ以外の国々の人々もグローバルな会話に参加することができるようになった、と。



だがレディー・ガガも歌っていたように、「綺麗なバラには棘がある」。「YouTubeは数年前から私のコンテンツの収益化を剥奪して、さらに全部の動画が不適切だって認定したの」と、ベリ。「私のウィッグ動画がなぜ”アダルト動画”にされちゃうわけ?」 彼1人だけではない。2019年8月、LGBTQ+のユーチューバーたちはYouTubeが「不法なコンテンツ規制・配信・収益化制度でLGBT原告団及びLGBTコミュニティ全般を差別、規制、黙殺、収益化を制限し、金銭的ダメージを負わせた」として、同社に集団訴訟を起こしている(YouTubeは全て否定した)。



それでも、たとえ同社が彼のようなクリエイターを差別しているとしても、ベリですらYouTubeの影響力は認めざるを得ない。「マジな話、毎回どのファン交流会でも必ず1人や2人はYouTubeで私を知って、それから『ドラァグ・レース』に出るまでずっと応援してました、って言うの。シェイン・ドーソンやトッドリックを通じて私を知った、という人がほとんどよ。私たちの未来は次の世代にかかっている……あとできればチャンネル登録もしてほしいわね」