ヨーロッパリーグ(EL)ラウンド16の組み合わせ抽選会が、28日に行われた。

ラウンド32で昨シーズンのファイナリストであるアーセナルを撃破したオリンピアコスは、エスパニョールを破ったウルヴァーハンプトンと激突。またしてもイングランド勢との対決が決まった。

優勝候補の一角であるインテルは、アヤックスを下して勝ち上がったヘタフェとの対戦が決定。またラウンド32で2戦合計6-1の大勝を収めたマンチェスター・Uは、オーストリアのLASKと対戦することになった。

なお、奥川雅也が所属するザルツブルク(オーストリア)と、長谷部誠、鎌田大地が所属するフランクフルト(ドイツ)の一戦は、嵐の影響で日本時間2月29日2時へキックオフが延期に。そのため、現在16チームは出揃っていない状況となっている。

ラウンド16の組み合わせは以下の通り。(※正式な日程は未定)

イスタンブール・バシャクシェヒル(トルコ) vs コペンハーゲン(デンマーク)

オリンピアコス(ギリシャ) vs ウルヴァーハンプトン(イングランド)

レンジャーズ(スコットランド) vs レヴァークーゼン(ドイツ)

ヴォルフスブルク(ドイツ) vs シャフタール(ウクライナ)

インテル(イタリア) vs ヘタフェ(スペイン)

セビージャ(スペイン) vs ローマ(イタリア)

<ザルツブルクvsフランクフルトの勝者> vs バーゼル(スイス)

LASK(オーストリア) vs マンチェスター・U(イングランド)