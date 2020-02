Jambo LacquerとOlive Oilによるアルバム先行EPより「SHINOBI」MV公開

プロデューサー兼トラックメイカーのOlive Oilと、ラッパーのJambo LacquerによるEP『OIL LACQUER - SAKIGAKE EP』が4月15日にリリースされる。



4月にアルバムリリースを控えている彼らの先行EPとしてリリースされた本作。本日2月28日には、収録曲「SHINOBI」のMVも公開された。







4月リリースのアルバムは、同じ現場で遭遇した2人の何気ない会話から生まれた1曲をきっかけに、お互いの創造がマッチし、旅重なる再会を経て完成した全15曲。約1年の期間で作り上げられたこの作品は、互いの「今」を曲に落とし込んだ作品になるという。





<リリース情報>



Jambo Lacquer & Olive Oil

『OIL LACQUER - SAKIGAKE EP』



リリース日:2020年2月28日(金)



=収録曲=

1. TAKE ME

2. SKY

3. SHINOBI

4. ユーテルマ



Jambo Lacquer & Olive Oil

アルバム『OIL LACQUER』



リリース日:2020年4月15日(水)

価格:2500円(税抜)



=収録曲=

1. TAMATEBOXX

2. 飯盒炊飯 pt.2

3. 999

4. SHINOBI

5. CHANCE

6. RECOLLECT

7. RING

8. HEAVEN

9. GET OVER

10. TAKE ME

11. ユーテルマ

12. FORGIVE

13. SATURDAY NIGHT

14. SKY

15. HARUYOSEASON