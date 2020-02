「閃光ライオット2014」グランプリバンド・突然少年が母校へ「ただいま！」

突然少年が、2月27日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2月12日に配信リリースされたミニアルバム『辺りを見渡せばきっと側に誰かいる』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その前編。突然少年は、当番組が開催していた10代限定の夏フェス「閃光ライオット2014」のグランプリバンドです。このイベントのMCを務めていたとーやま校長とは、久々の再会となりました。とーやま校長:本日のSCHOOL OF LOCK! には、突然少年先生が初来校! よろしくお願いします!突然少年:よろしくお願いします……。とだげんいちろう(Ba./Cho.):来ちゃったね。もう来れないかと思ってたけど……。カニユウヤ(Gt.):来ちゃいました……。とーやま校長:6年ぶりぐらいだけど。とだ:ドキドキだね。すごい緊張しています。とーやま校長:うそ?とだ:めちゃめちゃ……今、裸足ですもん。気合いを入れようと思って、脱いできました。とーやま校長:そうか。いつもライブで裸足だから。大武茜一郎(Vo./Gt.):ライブ前と同じように、握手もしてきました。とーやま校長:そんな意気込みで来てくれたの?!(笑)。まずは6年ぶりに来てくれたということで、お帰りなさい! 会いたかったよ!突然少年:ただいま! 会いたかったです!!とーやま校長:閃光ライオットのことは覚えている?大武:覚えています。高校から突然少年というバンドを始めたんですけど、閃光ライオットは僕らの居場所を作ってくれたというか。高校時代、バンドが唯一の楽しみだったんですけど……友達がメンバーだし、クラスメイトとは仲良くなれる人がいなくて……閃光ライオットに出たことで、いろんな人に突然少年というバンドを知ってもらえたんです。曲やライブに反応してもらえて、「なんだ、いるじゃん」「居場所あるじゃん」というのを体験させてもらえました。とーやま校長:……よし! 2014年に戻ろうか!!――ここで、閃光ライオット2014の音源をオンエアとーやま校長:6年前の演奏を聴いてどう?とだ:もういないんですけど、(2019年に脱退した)ドラムのよっしー(良原涼太)がスティックを落としちゃって……(笑)。とーやま校長:覚えてるよ。ドラムの音が止まったんだよね。とだ:そうです。めちゃめちゃ悔しくて。大武:あのあと、めっちゃケンカしたんですよ(笑)。とだ:でも、今聴くといい演奏だね(笑)。とーやま校長:カニ先生は?カニ:この日、一世一代だと思って、父親から16万円くらいするエフェクターを借りていたんです。それがギターソロで使われていて……そのことを、聴いた瞬間に思い出しました。とだ:(そのエピソードを)初めて聴いた(笑)。とーやま校長:6年経って(笑)。俺もこうして2014年に突然少年と出会って、イチファン! になって。2018年のFUJI ROCK FESTIVALでは、ROOKIE A GO GOのステージが夜中に始まって……俺の近くにいた男性2人が「なんでお前泣いてんの?!」、「いや、お前もだよ!」って言っていて最高だったのよ!突然少年:嬉しい~!とーやま校長:で、2月12日にミニアルバム『辺りを見渡せばきっと側に誰かいる』が出たでしょ? そのときに手紙をくれてさ! この収録曲も最高だから、時間の許す限り一緒に聴いていきたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/