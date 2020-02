スクールカーストはなぜ生まれるのか…“ポジション取り”の背景を若新雄純が考察

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。2月13日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、「なぜ人を区別しようとするのか」という相談です。「なぜスクールカーストはあるのでしょうか。しかも、学校だけに終わりません。社会人になっても、人を区別するような言葉が多く聞かれます。明るい人間は“陽キャ”、大人しい人間は“陰キャ”などの言葉です。私は中学生時代、みんなの悪ノリについていけず『暗いやつだ』といじめに遭い、つらい気持ちを長く引きずりました。明るい雰囲気の子がいたって、大人しい子がいたって何も悪くないですよね? なのに、どうして比べるのでしょう……。そして、こんなことで傷つかない人間になるにはどうしたらいいでしょうか?」この相談に、若新は開口一番「スクールカースト的なものというのは、学校内で、自分がどうポジションを取るかの争いだと思う」と話します。自身の学生時代はと言うと、「すごい恥ずかしい話だけれど、僕は中高と“1軍”に見られることに必死だった。だから、髪も染めていたし、文化祭ではバンドをやって、イケてる風に頑張っていた」と振り返ります。そして、「(当時は)その世界しか知らなかったから、田舎のせまい世界で生きていくにはポジション取りに必死だった。今思うと、本当にくだらなかった。タイムマシンで当時に戻れるなら、“1軍っぽくあろうとすること”全部をやめたい」と自身に言い聞かせるように語ります。さらに、「個性とか才能に自信がない人が、頑張ってポジションを取ろうとする」と考察。「もともと字が上手いとか、勉強ができるとか、本を読むのが好きとか、“自分はこれができる!”というものがある人や、自分の生き方に自信のある人は、いちいち狭いクラスのなかでのポジションどりなんて気にしなくていいんだろう」と主張します。さらには、「性格は明るくて友達は多いけど、自分に“これだ!”という特別なものがない人にとって、それを保証してくれるのがコミュニティのなかの立ち位置、ポジションなんだと思う」とも。それゆえに、「当時の僕は自信がなかったんだと思う。“あいつはイケているやつなんだ”というポジションを取ろうとしていた、あのころの自分はダサい!」と振り返りつつ、「会社に入っても、秀でた能力や特殊なものを持っている人は、それでお客様からの信頼を得られるし、仕事に対して自分なりの自信があると思う。それがないからこそ、(社内の)輪のなかで中心になろうとか、飲み会を仕切れるやつになろうとか、カラオケで盛り上げてやろうとか、“陽キャ”のポジションを取ろうとするんじゃないでしょうかね」と分析します。そうしたポジショニングは「別に悪いことではないし、生きていくうえで大事だとも思う。でも、あまり気にしなくていい」と見解を示したうえで、「自分に特殊な個性や才能があると自信がある人は、ポジショニングに振り回されずに生きていけるんだと思う。だから1軍や陽キャと言われなくても、“私はこれができる!”とか“これが好きだ!”とか、“人生のここに価値を見出している”というようなものがあれば、その場のなかでのポジショニングなんて、どうでもいいんじゃないでしょうか」とメッセージを送っていました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286