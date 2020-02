「SOL!」のイベント中止に「無念……無念……」

2月27日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で、3月22日(日)に開催を予定していた番組イベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 supported by 親子のワイモバ学割』の中止が発表されました。番組の冒頭では、パーソナリティのとーやま校長がいまの気持ちをリスナーに伝えました。とーやま校長:さて、本日2月27日も、俺とーやま校長の黒板から始めたいと思うんだけれども……今日、総理大臣からの発表があって、全国の小中……そして高校か。(放送時点で)「3月2日(月)より春休みまで臨時休校を要請」するというニュースが、みんなにも届いたと思うんだけれども……俺は最近の状況を見て、2011年の3月とか4月とかの雰囲気に少し似ているなと個人的には思っている。その当時も俺はSCHOOL OF LOCK! をやらせてもらっていて、全国のみんなに言葉を届けていたんだけど。あとのときに俺が学んだことを伝えるとするならば、いろんな情報のなかにはデマだったり人のことを攻撃するような内容だったりも散りばめられてしまっている。いかにちゃんとした情報を自分に取り入れるか、ということが本当に重要だと思う。みんなも「怖いな……」と思うところもあるだろうし、その気持ちはすごくわかるんだけど、それでも胸の中には“冷静に”という言葉を入れておいてほしい、ということかな。そして、今日も授業を始めていくということで、黒板の文字を読み上げたいと思います。「開催中止」3月22日に千葉県幕張メッセで開催予定だった『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』ですが……毎日のように「みんなと会えるのを楽しみにしています!」と話したり、レギュラー講師陣、ゆかりのある講師陣が集まってくれるということも伝えてきたんだけれども、新型コロナウイルスの影響もあり……あの、いっぱい話し合った結果なんだけれど、開催を中止することにしました。無念……無念……。そして申し訳ない、本当に。すでにチケットを買って行程も立てて、飛行機とか新幹線とかバスとかもとってくれている生徒(リスナー)がいるのも知っている。何百人何千人という生徒が楽しみにしてくれていて、俺としても……SCHOOL OF LOCK! が始まって15年? 俺が担当したのは10年なんだけども。そこに向けて“SCHOOL OF LOCK! ってすごい場所なんだよ”というのを、改めてわかってもらいたいな、とも思っていたし。レギュラー講師陣のみんなとも、直接会える機会だったんだけど……残念ながら開催中止。で、できる限り、絶対とは言えないんだけど極力、その代わりに何かできないかを……動画で配信するとか、これから職員(スタッフ)と話し合おうと思うので、分かり次第発表になればいいな……と俺も願っております。俺も(3月に退任するため)最後だし、ちゃんと話し合ってまたここから考えるので。え~……ちょっとだけ待っていてほしいかな。今回の中止を受けて、チケット購入者への払い戻しも発表。詳細は、3月2日(月)の放送で、改めて伝えるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/