OKAMOTO’S、初のベストアルバムのジャケットはデビューアルバムの再現

デビュー10周年を迎えたOKAMOTOSが、自身初となるベストアルバム『10S BEST』を4月15日に発売する。



本日解禁されたジャケット写真は、なんとOKAMOTOSのデビューアルバム『10S』のセルフオマージュ。CD2枚に収録される楽曲のラインナップは、Disc1はファン投票で決定された楽曲を、Disc2にはメンバーが厳選した楽曲が収録された内容となっており、配信のみでリリースされた人気曲、さらには、アルバムに収録されなかった未発表曲などで構成されている。



また、初回生産限定盤及び完全生産限定盤には、2019年に開催された初の日本武道館公演の模様が収められたBlu-rayが付属。さらに完全生産限定盤は、おまけ付きの豪華パッケージに限定LP「Early Years Collection」が同梱されるほか、Blu-rayにもメンバーのスペシャルインタビューが収録されているとのこと。





<リリース情報>







OKAMOTOS

『10S BEST』



発売日:2020年4月15日(水)

完全生産限定盤(2CD+BD+LP+豪華パッケージ)15000円(税別)

初回生産限定盤(2CD+BD)6500円(税別)

通常盤(2CD)4200円(税別)



=収録曲=

CD-Disc1「Fans Selection」



1. 90S TOKYO BOYS

2. Dancing Boy

3. BROTHER

4. 青い天国

5. NO MORE MUSIC

6. Beek

7. ROCKY

8. NEKO

9. Phantom(By Lipstick)

10. SEXY BODY

11. JOY JOY JOY

12. Border Line

13. ラブソング

14. Burning Love

15. マジメになったら涙が出るぜ

16. うまくやれ

17. なんかホーリー



CD-Disc2「Members Selection & Rare Tracks」



1. Dance To Moonlight

2. 新世界

3. ART(OBKR/Yaffle Remix) feat.Gottz,Tohji,Shurkn Pap

4. Regret

5. Turn Up

6. LOVE

7. Lagoon

8. Beautiful Days

9. Dance With You

10. HEADHUNT

11. チャンス

12. HAPPY BIRTHDAY

13. 恋のビート

14. サウンド・オブ・ミュージック

15. ミスターファンタジスタ

16. ヤバコウキ



Blu-ray「OKAMOTOS 10th ANNIVERSARY LIVE”LAST BOY”」



1. Dreaming Man

2. Hole

3. FOOL

4. NO MORE MUSIC

5. Higher

6. NEKO

7. ハーフムーン

8. Animals

9. 偶然

10. Phantom(By Lipstick)

11. NOTHING

12. マダラ

13. ART(FCO2811)

14. SAVE ME

15. HEADHUNT

16. BROTHER

17. ROCKY

18. Dancing Boy



Encore

1. DOOR

2. Beek

3. 90S TOKYO BOYS



※特典映像:OKAMOTOS SPECIAL MOVIE(完全生産限定盤のみに収録)



LP:「Early Years Collection」



-Side A-

1. Run Run Run

2. 笑って笑って・・・

3. 欲望を叫べ!!!!

4. マジメになったら涙が出るぜ

5. 青い天国



-Side B-

1. ラブソング

2. 共犯者

3. JOY JOY JOY

4. 告白

5. SEXY BODY



<ライブ情報>



OKAMOTOS ホールツアー

「90S TOKYO BOYS in HALL ”History”」

コンサートジョッキー:ハマ・オカモト



=ツアー日程=

2020年5月15日(金)東京・中野サンプラザ

2020年5月17日(日)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2020年5月21日(木)愛知・日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

※各地チケット好評発売中!



