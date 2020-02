m-floがさまざまなアーティストとコラボレーションする“loves”プロジェクトが約12年ぶりに始動。この企画の一環として3月6日に新曲「tell me tell me」が配信リリースされる。

2004年から2008年にかけて総勢41組のアーティストとコラボしてきたm-flo。新たな“loves”アーティストを迎えた新曲「tell me tell me」のジャケットはとんだ林蘭が手がけた。この楽曲のリリース発表に伴い、本日2月28日にアルバム「3/6にm-flo loves復活&新曲“tell me tell me”リリース!3名の新lovesは誰か#mfloと#lovesで回答募集!まずは豪華41曲のlovesをチェックしてねアルバム」の配信がスタート。配信限定となるこの作品には、これまでにm-floがコラボしてきた“loves”アーティストとの全41曲が収録されている。

また本日、m-floと新曲「tell me tell me」でコラボする“loves”アーティスト3人の後ろ姿が公開され、この写真をヒントにアーティスト名を当てるSNS企画がスタート。正解者には抽選でオリジナルグッズがプレゼントされる。