ハイスピード推理アクションゲーム『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』より「七海千秋」がバニー姿になってフィギュア化される。2020年3月発売予定で、価格は24,000円(税抜)。

七海千秋は、同作に登場する「超高校級のゲーマー」の肩書を持つ高校生。ゲームをしている時間が長いためか、眠そうにしていることが多い。実際の商品は、ふわふわとしたウサ耳帽子と萌え袖が特徴的なオリジナルバニー衣装での立体化となる。

また、ニーソックスには布製網タイツを使用。黒や紫色といった配色の「霧切響子 バニーVer.」(別売)と対照的な、白とピンクを基調としたデザインとなっている。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.