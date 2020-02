スマホゲーム『ドールズフロントライン』より「M1918」がバニーガール衣装でフィギュア化される。2020年3月発売予定で、価格は25,000円(税抜)。

「M1918 バニーVer.」はFREEingによるフィギュアシリーズ「B-style」の商品で、1/4スケールというビッグサイズでの立体化となる。また、海外版に先行して登場したバニーガール衣装を纏った姿を、設定に忠実に造形されているとのこと。

さらに、右手には兎のぬいぐるみ、左手には同スケールで再現されたM1918マシンガンを握りしめた姿となっている。網タイツは実際のものと同じ素材が採用されている。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.