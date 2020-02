西本ろう「Two sides of the same coin」上下巻が、本日2月28日に発売された。

「この背中に爪を立てて」の西本が描く本作は、警察官の父親に劣等感を抱く大学生・悠二と、彼が出会った美しき銀髪のボクサー・コウの関係を描くBL作品。子供の頃から両親に厳しく育てられてきた悠二は、大学3年生の夏に母を亡くす。父と2人の生活に気まずさを感じていたある日、悠二は父の不倫現場を目撃。その場を去ろうとした悠二は、銀髪のボクサー・コウと出会い惹かれるが、彼にはある秘密があった。

発売を記念し、一部書店では購入特典を用意。とらのあな特典では上下巻を同時購入した人に4ページリーフレットが配布されるほか、アニメイト、コミコミスタジオでは各巻に限定ペーパーが付属する。