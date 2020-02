アニメ『KING OF PRISM』の最新作『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』より2月29日に開催予定だった「一条シン&如月ルヰ生誕祭 舞台挨拶付上映会」が開催自粛されることが明らかとなった。

発表は『KING OF PRISM』公式サイトにて行われた。「この度の新型コロナウイルスの日本国内での感染が拡大している状況を鑑み、お客様の健康と安全を最優先に協議し、また、本日の日本政府からの要請を受けまして、2020年2月29日(土)に予定しておりました舞台挨拶及びライブビューイングの実施を自粛させていただくこととなりました」と報告された。

なお、舞台挨拶とそのライブビューイングは中止されるが、該当回は通常上映で実施される。生誕祭オリジナル先付の上映と生誕祭特典の配布は予定通り行われるとのこと。