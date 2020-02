バンダイナムコエンターテインメントは3月15日までの自社主催イベントの開催中止を発表した。

発表は公式サイトにて行われた。「新型コロナウイルス(COVID-19)が日本国内においても感染が確認されており、新型コロナウイルスに対する政府の対策基本方針も踏まえまして、多くの皆様がご参加するバンダイナムコエンターテインメント主催イベント(以下、対象イベント)を実施することは困難であるとの結論に達しました。お客様をはじめ、対象イベントに係わるすべての皆様の健康を第一に考えました結果、誠に遺憾ではございますが、2020年3月15日までの弊社主催イベントの開催中止を決定致しました」と報告された。

なお、中止となる対象イベントについては現在のところ、別日程・別会場での開催は予定していないとのこと。

主な大将イベントは下記の通り

・2月29日開催予定

「鉄拳プロチャンピオンシップ 日韓対抗戦 2020」

・2月28日~3月1日開催予定

「THE IDOLM@STER MR ST@GE!! MUSIC♪GROOVE☆ENCORE」

・2月29日~3月1日開催予定

「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! One Night Cruise Welcome!! Aboard」

・3月7日開催予定

「SAOゲームファンクラブ『βeater’s cafe』【SAOゲームファン感謝祭2020】」

・3月7日開催予定

「テイルズ オブ ザ ステージ -光と影の正義-」キャスト舞台挨拶付き上映会

3月7日~3月8日開催予定

「THE IDOLM@STER SideM PRODUCER MEETING PRESENT FOR 315@MBITIOUS!!!!! ※ライブビューイング含む」

・3月14日開催予定

「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブースト ON」