声優ユニットNOW ON AIRが2月27日に開催を予定していたイベント「NOW ON AIR in ゲーマーズ『フリーライブ・スクランブルVol.2』」の中止が発表された。

今回の発表はランティス公式サイトにて告知され、「慎重に準備を進めてまいりましたが、新型コロナウィルス感染症が拡大している状況を受け、ご来場いただくお客様をはじめ、キャスト、関係者の健康と安全を第一に協議した結果、開催を自粛させていただくこととなりました」と報告された。

なお、次回以降の開催に関しては、改めて告知されるとのこと。