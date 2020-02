flumpool「どうでもいい話(笑)」生配信での“ある案件”

flumpoolが、2月26日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長がツイッターで見かけたある案件について質問したところ、大きく盛り上がりました。とーやま校長:今夜のゲスト講師は、ハナの警備員ということで……!flumpool:う……ふ、flumpoolです!とーやま校長:ひどい(笑)。山村隆太(Vo.):前もって言っておいてくれな~! 入りづらかった!阪井一生(Gt.):フリが悪いっすよ!とーやま校長:“今夜のゲスト講師は”って、ボールは渡したじゃないですか。しかもこの話をしている最中に、元気警備員は落書きしているし!尼川元気(Ba.):ちょっと! それは言わんでいい裏側でしょ!小倉誠司(Dr.):なんなら、見慣れた光景やし(笑)。とーやま校長:いや、赤ペンで何か書いてるから(笑)。山村:集中しろ!(笑)。とーやま校長:よろしくお願いします(笑)。SCHOOL OF LOCK! のハナの警備員として警備をしてくださっていたのが、2009年の10月から2015年の9月30日まで! 6年間『flumpool LOCKS!』を……。山村:たぶん聴いている人は、俺らのことを忘れているんでしょうね……。“ハナの警備員”というのも。阪井:たしかに。(リスナーも)入れ替わっているし、年齢的にはリアル警備員やし(笑)。とーやま校長:いや、年齢じゃないでしょ(笑)。山村:“ハナ”じゃなくて“リアル”ね(笑)。小倉:たしかに、もう“ハナ”はつかへんな~(笑)。とーやま校長:(笑)。2019年5月以来の登場ですが、「最近はどうしてんのかな~?」と思ってツイッターを見たら……ケツが出ていたじゃないですか。山村:そうなんですよ。阪井:しかも、今日も朝からちょっとね……。山村:ケツのことをいろいろやってて。とーやま校長:ケツのことをいろいろ?!(笑)。阪井:ケツ案件がね。小倉:処理がいろいろと。山村:生配信をやったりとかね。尼川:でも、(新型)コロナウイルスの影響で……。山村:Perfumeとかのコンサート中止が発表されたじゃないですか。阪井:俺らって、こんな不謹慎なバンドやったんかって……(笑)。尼川:全然悪気はないんですけど。小倉:良かれと思ってね。とーやま校長:(笑)。あのケツは本当に出しているんですか?阪井:まぁ、そうですね。とーやま校長:(阪井さんの)ツイッターに写真も上げちゃっているでしょ?尼川:あれは違います。腕なんです。とーやま校長:そうなんですか?! 毛とかもないし、めっちゃキレイなケツだと思って(笑)。山村:あれは違うんですけど、撮影はいろいろやったので。とーやま校長:じゃあそれを、いつかお目にかかれるときが来る?flumpool:そうですね。小倉:お披露目できるときが来ます。山村:35歳のお尻をじっくり見れるって、なかなかないと思うので……(笑)。とーやま校長:(笑)。「コイツが一番キレイだな」っていうのはあるんですか?山村:ダントツで誠司ですね。小倉:(笑)。尼川:お尻がというより、カラダがですね。「仕上げにかかっとんな~」というのが(笑)。flumpool:(笑)。とーやま校長:今回の案件に向けて、ということですか?小倉:そうですね~(笑)。もともとキックボクシングジムに週1、2で行ってたんですけど、「脱ぐぞ!」ってなった瞬間から週4に増えました(笑)。阪井:誠司は「この歳で脱ぐのは無理やろ」って一番嫌がっていたんですけど、実は一番脱ぎたいんですよ。ホンマは一番見せたいんです。とーやま校長:へぇ~。小倉:なんなら、ライブ終わった後とかにも脱いでいますからね。尼川:そうなんですよ。脱ぎたがりやからな~。山村:でも、意外とデブの一生が……。阪井:おい、待て!小倉:しれっと悪口を……(笑)。山村:男気なのか、「俺はいつでも脱げるで!」みたいな。とーやま校長:お~!阪井:いやあれは、否定すると恥ずかしいので逆バリしちゃった感じよ。尼川も俺と同じタイプやと思うけど。尼川:いや、俺は嫌がってたよ!とーやま校長:ケツ談義が止まらないな!山村:どうでもいい話……(笑)。阪井:次にいってください!flumpoolは、2月26日(水)にニューシングル『素晴らしき嘘』をリリース。7月からは全国ツアーが始まります。詳細はオフィシャルウェブサイト(https://www.flumpool.jp/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/