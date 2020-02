日本レコード協会が主催する「第34回 日本ゴールドディスク大賞」の各部門受賞作品、および受賞アーティストが発表された。

「第34回 日本ゴールドディスク大賞」は、2019年1月1日から12月31日の期間中のCDや音楽映像作品、有料音楽配信などの売上実績に基づき決定される賞。対象期間中の正味売上金額合計が最も多いアーティストに贈られる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門は、昨年デビュー20周年を迎えた嵐が受賞。嵐の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞は今回で6回目で、2017年以来3年ぶりとなる。今回嵐は20周年ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」で「アルバム・オブ・ザ・イヤー」と「ベスト5アルバム」邦楽部門、ビデオクリップ集「5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019」で「ベスト・ミュージック・ビデオ」邦楽部門を受賞しており、計4冠を獲得した。

2年連続で「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞したBTSは「いつでも、どこでも僕たちに多くの愛と応援をくださるARMY、本当にありがとうございます」、「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門を受賞したKing Gnuは「僕たちをサポートしてくれた関係者の皆さま、ここまで共に歩んできてくれた友人・家族、そしてファンの皆さまに改めて感謝いたします」とコメント。また「シングル・オブ・ザ・イヤー」はAKB48「サステナブル」に決定した。

対象期間中の有料ダウンロード数が最も多かったシングルトラックに贈られる「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」邦楽部門は米津玄師「馬と鹿」に決定。米津は昨年も「Lemon」で同賞を受賞しており、2年連続での受賞となった。このほかOfficial髭男dismが米津と共に特別賞に選ばれた。

アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽) 嵐 コメント

2019年は僕たち嵐にとって、“デビュー20周年”というアニバーサリーイヤーでした。

いつも応援して下さる嵐ファンの皆さま、そして何より作品を手にとって下さった

皆さまのおかげで、グループとして節目を迎えた年に、このような素晴らしい賞を

頂くことができましたことを大変光栄に思います。ありがとうございました。

さらに、より良い音楽、そしてエンターテイメントをお届けできるよう、

嵐そしてスタッフ一同、2020年を精一杯駆け抜けて参りたいと思います。

アーティスト・オブ・ザ・イヤー(洋楽) Queen コメント

ブライアン・メイ

今回再びこのとても特別な賞をいただき、日本レコード協会に感謝申し上げます。光栄です!!!! ドウモアリガトウ、そして、カンパイ!!! そして日本の素晴らしきクイーン・ファンのみなさん、私たちの友人であるみなさんに、愛をこめて

ロジャー・テイラー

今年もまたこの賞を受賞することができ、非常に光栄です。日本のみなさんの長年にわたるサポート、そしてクイーンの音楽をずっと愛してくれていることに、心から感謝しています。先日のJAPAN TOURでも、素晴らしい時間をみなさんと共有でき、それは私たちにとっても間違いなく、とてもスペシャルな体験でした。ぜひまた近いうちにお会いしましょう

ベスト・エイジアン・アーティスト BTS コメント

昨年に続き、今年も2年連続「BEST ASIAN ARTIST」を受賞し、とても嬉しいです。いつでも、どこでも僕たちに多くの愛と応援をくださるARMY、本当にありがとうございます。いつもいい音楽とステージをみせられるように、そばで支えてくださるバン・シヒョク PDをはじめ、BigHitのスタッフの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいです。

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽) King Gnu コメント

「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」及び「ベスト5ニュー・アーティスト」を頂きましてありがとうございます。

僕たちをサポートしてくれた関係者の皆さま、ここまで共に歩んできてくれた友人・家族、そしてファンの皆さまに改めて感謝いたします。

シングル・オブ・ザ・イヤー AKB48 横山由依・向井地美音 コメント

「サステナブル」でシングル・オブ・ザ・イヤー、そしてベスト5シングルに 2 作品も受賞させていただくことができました。

いつも応援してくださるファンのみなさんのおかげです、本当にありがとうございます。

「ジワるDAYS」は指原莉乃さんのラストシングル、「サステナブル」も矢作萌夏ちゃんのラストシングルとなり、新たな旅立ちを迎えた二人もきっと喜んでいると思います。

そしてシングル・オブ・ザ・イヤーはなんと、10年連続で受賞させていただいていますが、これも先輩方が築いてくださったAKB48の歴史だと思いますので、これからも私たちの世代がこの記録をまだまだ伸ばせるように頑張っていきたいです。本当にありがとうございました。

特別賞 Official髭男dism コメント

このような名誉な賞を頂けて光栄です。

沢山聴いてくださっているファンの皆さまのお陰です。

改めて本当にありがとうございます。

自分たちにとっても、とても手ごたえのある作品であったこともあり、メンバー一同幸せに感じております。

これからも、より良い音楽を作って届けて行きますので、どうか Official 髭男 dism をよろしくお願いします。

「第34回 日本ゴールドディスク大賞」受賞者・受賞作品

アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:嵐

洋楽:Queen

ベスト・エイジアン・アーティスト

BTS

ベスト・演歌 / 歌謡曲・アーティスト

氷川きよし

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:King Gnu

洋楽:ブリタニー・ハワード

アジア:IZ*ONE

ベスト5ニュー・アーティスト(邦楽)

King Gnu

GANG PARADE

すとぷり

BEYOOOOONDS

ヨルシカ

ベスト3ニュー・アーティスト(洋楽)

タッシュ・サルタナ

ブリタニー・ハワード

メイベル

ベスト3ニュー・アーティスト(アジア)

IZ*ONE

THE BOYZ

(G)I-DLE

ベスト・演歌 / 歌謡曲・ニュー・アーティスト

新浜レオン

アルバム・オブ・ザ・イヤー

邦楽:嵐「5×20 All the BEST!! 1999-2019」

洋楽:テイラー・スウィフト「ラヴァー」

アジア:TWICE「#TWICE2」

ベスト5アルバム(邦楽)

嵐「5×20 All the BEST!! 1999-2019」

Official髭男dism「Traveler」

King & Prince「King & Prince」

乃木坂46「今が思い出になるまで」

back number「MAGIC」

ベスト3アルバム(洋楽)

アヴリル・ラヴィーン「ヘッド・アバーヴ・ウォーター」

テイラー・スウィフト「ラヴァー」

Backstreet Boys「DNA」

ベスト3アルバム(アジア)

ジェジュン「Love Covers」

TWICE「&TWICE」

TWICE「#TWICE2」

クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

葉加瀬太郎「Dal Segno ~Story of My Life」

ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤー

上原ひろみ「Spectrum」

インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー

春畑道哉「Continue」

サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

V.A.「アナと雪の女王2 オリジナル・サウンドトラック」

アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー

RADWIMPS「天気の子」

純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤー

日本コロムビア吟詠音楽会「2019年度(第55回)日本コロムビア全国吟詠コンクール課題吟 秋明菊」

企画・アルバム・オブ・ザ・イヤー

V.A.「ラブとポップ ~大人になっても忘れられない歌がある~ mixed by DJ和」

シングル・オブ・ザ・イヤー

AKB48「サステナブル」

ベストシングル

AKB48「サステナブル」

AKB48「ジワるDAYS」

乃木坂46「Sing Out!」

乃木坂46「夜明けまで強がらなくてもいい」

BTS 「Lights / Boy With Luv」

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード

邦楽:米津玄師「馬と鹿」

洋楽:エド・シーラン、 ジャスティン・ビーバー「I Don’t Care」

アジア:BTS「Lights」

ベスト5ソング・バイ・ダウンロード

Official髭男dism「Pretender」

菅田将暉「まちがいさがし」

back number「HAPPY BIRTHDAY」

米津玄師「馬と鹿」

LiSA「紅蓮華」

ベスト・ミュージック・ビデオ(邦楽)

嵐「5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019」

関ジャニ∞「関ジャニ'sエイターテインメント GR8EST」

関ジャニ∞「十五祭」

ベスト・ミュージック・ビデオ(洋楽)

Queen「WE ARE THE CHAMPIONS FINAL LIVE IN JAPAN」

ベスト・ミュージック・ビデオ(アジア)

BTS「BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~」

特別賞

Official髭男dism

米津玄師