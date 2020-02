4月25、26日に宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくで行われるロックフェスティバル「ARABAKI ROCK FEST.20」の出演アーティスト第4弾と各アーティストの出演日割りが発表された。

今回出演がアナウンスされたのはAge Factory、ELLEGARDEN、佐藤タイジ、サンボマスター、しなの椰惠、柴田聡子、スガシカオ with FUYU、竹内アンナ & Schroeder-Headz、チャラン・ポ・ランタン、TENDRE、マイア・ヒラサワ、Maica_n、UNIDOTS、ANTENA、indischord、Creepy Nuts、日食なつこ、八田ケンヂ、BruteRocks、ユウ(チリヌルヲワカ)など25組。単独でも出演するLOVE PSYCHEDELICOとGLIM SPANKYの2組は、LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY名義で共にステージに立つ。

このほかRCサクセションの最後のオリジナルアルバム「Baby a GoGo」を女性ミュージシャンだけで構成されたスペシャルバンドで演奏する忌野清志郎デビュー50周年記念トリビュート企画の実施や、初恋の嵐とARABAKI PROJECTのプロデュースによる恋をテーマにした名曲トリビュートライブの開催も明らかに。さらに吾妻光良 & The Swinging BoppersにEGO-WRAPPIN'がゲスト参加することもアナウンスされた。

なお3月14日に宮城・Rensaで開催予定だった出演者オーディション「HASEKURA Revolution」は新型コロナウイルス感染拡大を受けて開催延期された。フェスの開催については「ARABAKI ROCK FEST.20」の公式Facebookにて「随時状況を確認しながら、ご参加いただくすべての皆様の健康を第一に考えて3月中旬ごろに改めてお知らせを致します」とアナウンスされている。

ARABAKI ROCK FEST.20

2020年4月25日(土)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / 吾妻光良 & The Swinging Boppers / 亜無亜危異 / Age Factory / H ZETTRIO / ELLEGARDEN / 大宮エリーとスペシャルゲストで東北ロッケンロール!! / 大森靖子 / オメでたい頭でなにより / カネコアヤノ / 川内太鼓 / 川崎中学校吹奏楽部 / キツネツキ / クラムボン / GLIM SPANKY / THE GROOVERS / GRAPEVINE / KEMURI / KENZI & THE TRIPS / THE COLLECTORS / ザ50回転ズ / Suspended 4th / 佐藤タイジ / サニーデイ・サービス / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / サンボマスター / G-FREAK FACTORY with MAD SOULERS IN ARABAKI / 鹿の一族 / SHISHAMO / しなの椰惠 / 柴田聡子 / スガシカオ with FUYU / 菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)×内澤崇仁(androp) / 竹内アンナ & Schroeder-Headz / CHAI / チャラン・ポ・ランタン / T字路s / TENDRE / 堂島孝平(荒吐親善大使)/ ドラマストア / NAMBA69 / 西馬音内盆踊り / ニセ☆忌野清志郎(アラバキ公認)/ ネクライトーキー / The Birthday / 初恋の嵐×荒吐20th SPECIAL「恋の名曲ベストセレクション2001~2020」/ Theピーズ / 藤原美幸(秋田民謡)/ フレンズ / POTSHOT / マイア・ヒラサワ / Maica_n / みちのくプロレス / みゆな / 向井太一 / 夢弦会 / 武藤昭平withウエノコウジ+大森洋平×伊東ミキオ / MONO NO AWARE / ヤバイTシャツ屋さん / UNIDOTS / yonawo / LOVE PSYCHEDELICO / LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY / 緑黄色社会 / レルエ / 忘れらんねえよ



2020年4月26日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

<出演者>

I Don't Like Mondays. / [Alexandros] / ANTENA / eastern youth / indischord / WOMCADOLE / OAU / 男鹿ナマハゲ太鼓推進協議会(O×N×D×A arabaki special)/ 奥田民生 / ORIGINAL LOVE / 片平里菜 / 加山雄三60th Dedicated by KEYTALK / Karin. / KEYTALK / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / Cocco / KOTORI / 荒吐20th SPECIAL さっぱりわかってない怒髪天とわかり始めたMy Revolutions(奥野真哉+フジイケンジ+渡辺美里) / SION & The Cat Scratch Combo / ストレイテナー / chelmico / THE CHARM PARK / 東京スカパラダイスオーケストラ / 仲井戸麗市 「荒吐20th SPECIAL -CHABO Route 69 東北ロッケンロール!!-」 / Nothing's Carved In Stone / 奈良美智(DJ)/ 日食なつこ / noodles / Novelbright / Vaundy / THE BACK HORN×9mm Parabellum Bullet 「荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-」/ 八田ケンヂ / Have a Nice Day! / ヒトリエ / FAITH / 藤井風 / 藤原美幸(秋田民謡)/ FLOWER FLOWER / BruteRocks / FLOW / HEY-SMITH / 荒吐20th SPECIAL

-BABY A GOGO GIRLS BAND STAND 東北ロッケンロール!!- / ポルカドットスティングレイ / マカロニえんぴつ / みちのくプロレス / 宮本浩次 / 夢弦会 / 村松徳一 / MONOEYES / mol-74 / 矢井田瞳 / やのとあがつま(矢野顕子&上妻宏光)/ 山口洋(HEATWAVE)/ 山中さわお(the pillows)/ ユウ(チリヌルヲワカ)/ YOSHI /

yonige / Rei