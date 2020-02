アメコミキャラクター、アクションフィギュアで集結！

メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXでは、海外実写ヒーローのラインナップが充実している。その中の重要な一角を占めるのが、実写版マーベルヒーローのシリーズだ。

今回はその中からスパイダーマンの新バージョンと、今回のアイテムが初ラインナップとなるソーを紹介しよう。





(C) 2020 MARVEL (C) 2020 CPII



MAFEX SPIDER-MAN Stealth Suit/メディコム・トイ/7800円+税/2020年11月発売予定/映画『SPIDER-MAN Far from Home』(邦題『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』)より、ステルススーツを着たスパイダーマンをアクションフィギュア化。全高約15センチ。ウェブ(クモ糸)パーツ付属。目の部分はパーツ差し替えにより表情が変更できる。





(C) 2020 MARVEL (C) 2020 CPII



頭部は素顔を含む全4種。アイアンマンことトニー・スタークが残した人工知能「E.D.I.T.H.(イーディス)」を宿したサングラスをかけた顔も付属している。マスクの目のパーツは全4種。





(C) 2020 MARVEL



MAFEX THOR/メディコム・トイ/7800円+税/2020年3月発売予定/映画『AVENGERS INFINTY WAR』(邦題『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』よりマイティ・ソーこと雷神ソーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。武器の大型ハンマー・ストームブレイカーや体の各部に雷光のエフェクトパーツをセット可能。表情パーツは全3種。



続いて、DCコミックスのMAFEXを紹介しよう。



BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



MAFEX JOKER (The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/7800円+税/2020年11月発売予定/老境にさしかかったバットマンの戦いを描くDCコミックス『The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)より、バットマンの宿敵ジョーカーをアクションフィギュアで再現。表情パーツは無表情気味のものと、右目をバットラングで潰されながらも狂おしく笑う顔の2種。ナイフパーツや煙草を持つ手も付属する。



今回のジョーカーは膝裏など、スーツのシルエットと可動範囲の両立にかなり気が配られている。手にした人はそのバランスを楽しんでいただきたい。





※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。