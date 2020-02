ソフビのカプセルトイVAG、第22弾は4月発売！

メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売するVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)は、ミニサイズソフビのカプセルトイ。

アーティスト系のオリジナルソフビ(一部版権ものもあり)を手軽に手にできるのが特徴で、発売後即売り切れになってしまうアイテムも出ることがある人気シリーズだ。

今回はその最新弾である「VAG SERIES 22」を紹介しよう。



(C) ukyDaydreamer (C) MAMES (C) eri (C) PUSHEAD (C) INSTINCTOY



VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 22/プレステージ/各500円(税込)/2020年4月発売予定/ミニサイズソフビのカプセルトイ。各全高約6センチ。

今回は、ukyDaydreamerの「コダルマサンダ」、MAMESの「くまのアイス~A Bear Cub Ice~」、eriの「marché de mimi」、PUSHEADの「SOUR」、INSTINCTOYの「CURIO」の5種がラインナップ入り。

それぞれカラーバリエーション5種ずつあり。ガチャガチャ筐体毎に種類は分けられており、例えばコダルマサンダの台からはコダルマサンダだけが出るようになっている。



引き続き、メディコム・トイからリリースされるソフビを紹介していこう。



(C) HAKURO



JAM デンシタコ/メディコム・トイ/7万円+税/2020年6月発送予定/日ノ元重工HAKUROのオリジナルソフビ、デンシタコが大型ソフビシリーズのJAM(ジャンボ・アーティスト・モンスターズ)に登場。全高約60センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年2月24日(月)00:00から2020年3月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

余談だが「VAG SERIES 19」には小型版の「デンシコダコ」がラインナップされていた。



(C) KAORI HINATA



KITTY MORRIS(オリジナルカラー)/メディコム・トイ/7000円+税/2020年3月下旬発送予定/ひなたかほりのオリジナルソフビの代表作、ツノの生えた猫の「MORRIS(モリス)」の、ツノの生える前の姿。全高約9.5センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年2月24日(月)12:00から2020年3月10日(火)まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

ちなみに「KITTY MORRIS」も第20弾でVAGに登場している。



(C) MAMES



MEDIBUTTON BLACK CAT Ver./メディコム・トイ/8000円+税/2020年3月発売予定/MAMESのオリジナルソフビ「BUTTON(ボタン)」の新カラー。全高約13センチ。 メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年2月24日(月)12:00から2020年3月10日(火)まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

なお、ボタンも第18弾でVAG入りを果たしている。







(C)東映・東映ビデオ・石森プロ

(C)石森プロ・東映



(左から)仮面ライダーシン、豪島変身体、ダーク破壊基地セット ミドルサイズ/メディコム・トイ/(左から)8800円+税、7800円+税、1万円+税/2020年6月下旬発送予定/東映レトロソフビコレクション、東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。

左2体は、映画『真・仮面ライダー序章』の主人公と敵をレトロソフビ化。各全高約24センチ。「ダーク破壊基地セット」は、『人造人間キカイダー』の悪の組織ダークの基地をアタッシュケース式にまとめたプレイセット。ミドルサイズのプロフェッサー・ギル(全高約15センチ)が付属する。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年2月24日(月)00:00から2020年3月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



JAC ゴジラ/メディコム・トイ/5万円+税/2020年6月下旬発送予定/大型ソフビJAC(ジャンボ・アメイジング・キャラクターズ)の新作。怪獣王ゴジラをヴィンテージトイ風の造形でソフビ化。全高約60センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年2月24日(月)00:00から2020年3月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 創通・サンライズ



ザンボエース/メディコム・トイ/1万5500円+税/2020年8月下旬発送予定/アニメ制作会社サンライズの作品のキャラクターをソフビ化するサンライズコレクションの新作。『無敵超人ザンボット3』より、ザンボット3に合体する小型ロボのザンボエースが登場だ。全高約21センチ。

レトロデフォルメだが、プロポーションは比較的リアル頭身に近く、塗り分けも細部まで施されている。ザンボマグナムとガンベルトは着脱可能。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年2月24日(月)00:00から2020年3月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



VAGは他のカプセルトイと同じで、新弾が出ると順次筐体の中身が入れ替えられていく。よって過去の、特に人気のあった弾のアイテムを入手するのはなかなか難しい。

だがメディコム・トイの展示会「MEDICOM TOY EXHIBITION」や、ワンダーフェスティバルのメディコム・トイブースでは、過去弾が人気アイテム含め蔵出し的に販売されている場合があるので、チェックしてみてほしい。







※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。