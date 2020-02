欅坂46、激動の裏側を辿るドキュメンタリー映画公開

今年4月3日より、欅坂46のドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』が公開される。



デビュー1年目での紅白歌合戦出場、全国アリーナツアーやロックフェス参戦、など、これまでの欅坂46のヒストリーを辿り、メンバーたちの想いを収めた最新の独占インタビュー、これまで世に出なかった貴重な記録映像をまとめたドキュメンタリー映画となっている。本日2月27日より、最新予告編も公開されている。









<作品情報>



『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』



公開日:2020年4月3日(金)全国ロードショー

企画:秋元康 監督:高橋栄樹

製作:今野義雄 大田圭二 秋元伸介 安齋尚志 エグゼクティブプロデューサー:上田太地 企画協力:石原真 磯野久美子

プロデューサー:澁澤匡哉 上野裕平 竹下孝 協力プロデューサー:江原慎太郎 宣伝プロデューサー:菊地智男

撮影:上池惟孝 編集:伊藤潤一 音楽:大坪弘人 制作担当:瀬戸俊介

制作:VISUALNOTES 製作:Seed & Flower 東宝 Y&N Brothers NHKエンタープライズ

配給:東宝映像事業部

©2020「DOCUMENTARY of 欅坂46」製作委員会

公式サイト: 2020-keyakizaka.jp



★劇場前売券&特典情報

3月13日(金)より、メンバー生写真付きムビチケカード発売

全国69の上映劇場にて3月13日(金)より発売が決定!



ムビチケカード 定価:1500円(税込)



※『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』上映劇場窓口で販売。

※一部劇場では取り扱いが無い場合があります。

※前売券1枚につき、”生写真”1枚。

※生写真の種類はお選び頂けません。

※劇場前売り特典の生写真は、数量限定につき、無くなり次第終了となります。終了後は前売券のみの販売となります。

※在庫状況などは各劇場に直接お問い合わせ下さい。

※デザインは見本です。実物と異なる場合がございます。



上映劇場の情報はこちらより。https://www.toho.co.jp/theater/ve/keyakizaka46/