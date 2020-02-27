銀杏BOYZがワンマンツアー開催、初の横浜アリーナ公演も

銀杏BOYZが、今年6月よりワンマンツアー「2020年銀杏BOYZの旅」の開催を発表した。



約6年振りとなるアルバムリリースに伴い、今年6月より全国6ヶ所をまわるワンマンツアー「2020年銀杏BOYZの旅」。また、アルバムのリリースツアーは2005年に開催した「世界ツアー2005」以来、約15年振りとなる。アルバムの詳細は後日発表。





＜公演詳細＞



銀杏BOYZ

「2020年銀杏BOYZの旅」



＝ツアー日程＝

2020年6月9日（火）SENDAI GIGS

2020年6月15日（月）Zepp Nagoya

2020年6月18日（木）Zepp Fukuoka

2020年6月26日（金）Zepp Sapporo

2020年6月29日（月）Zepp Osaka Bayside

2020年7月15日（水）横浜アリーナ



オフィシャル先行受付

受付URL：https://w.pia.jp/t/gingnangboyz-y/

受付期間：2月27日（木）12:00～3月4日（水） 23:59

枚数制限：お1人様1公演につき4枚まで申し込み可

対象公演：全公演



銀杏BOYZオフィシャルサイト：http://hatsukoi.biz/