銀杏BOYZがワンマンツアー開催、初の横浜アリーナ公演も

銀杏BOYZが、今年6月よりワンマンツアー「2020年銀杏BOYZの旅」の開催を発表した。
約6年振りとなるアルバムリリースに伴い、今年6月より全国6ヶ所をまわるワンマンツアー「2020年銀杏BOYZの旅」。また、アルバムのリリースツアーは2005年に開催した「世界ツアー2005」以来、約15年振りとなる。アルバムの詳細は後日発表。
＜公演詳細＞
銀杏BOYZ
「2020年銀杏BOYZの旅」
＝ツアー日程＝
2020年6月9日（火）SENDAI GIGS
2020年6月15日（月）Zepp Nagoya
2020年6月18日（木）Zepp Fukuoka
2020年6月26日（金）Zepp Sapporo
2020年6月29日（月）Zepp Osaka Bayside
2020年7月15日（水）横浜アリーナ
オフィシャル先行受付
受付URL：https://w.pia.jp/t/gingnangboyz-y/
受付期間：2月27日（木）12:00～3月4日（水） 23:59
枚数制限：お1人様1公演につき4枚まで申し込み可
対象公演：全公演
銀杏BOYZオフィシャルサイト：http://hatsukoi.biz/
銀杏BOYZが、今年6月よりワンマンツアー「2020年銀杏BOYZの旅」の開催を発表した。
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