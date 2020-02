声優・石原夏織の1stライブツアーBD＆DVDが発売決定！

声優、そしてアーティストとして活躍する石原夏織が、2020年2月24日(月・祝)に開催した1st LIVE TOUR「Face to FACE」東京公演の様子を収録したBlu-ray&DVDが2020年6月17日(水)に発売することが決定した。



石原夏織は2012年1月、『輪廻のラグランジェ』の京乃まどか役でテレビアニメ初主演を果たし、2013年には第7回声優アワード新人女優賞を受賞。2018年にはポニーキャニオンからアーティストデビューしている。現在放送中のTVアニメ『推しが武道館いってくれたら死ぬ』では水守ゆめ莉役を演じている。



1stライブツアーのBlu-ray&DVDは2020年6月17日(水)に発売。

さらに、各法人別のオリジナル特典も決定。特典にはライブの写真に加えて、撮り下ろし写真も予定している。





◆1st LIVE TOUR「Face to FACE」商品情報

石原夏織 1st LIVE TOUR「Face to FACE」

発売日:2020年6月17日(水)

<Blu-ray>

品番:PCXP.50775

価格:6800円+税

*フォトブックレット封入/初回特典:スペシャルBOX仕様

<DVD>

品番:PCBP.54270

価格:6000円+税

*フォトブックレット封入



【収録内容】

石原夏織 1st LIVE TOUR「Face to FACE」(2020年2月24日 東京・中野サンプラザ)

ーPrologueー

Blooming Flower

半透明の世界で

ーMC1ー

CREATION×CREATION

ポペラ・ホリカ

ーShort Movieー”カオリンピック 2020”

ーMC2ー

Clover wish

Crispy love

Orange Note

ーShort Movieー”Making of Face to Face ANOTHER EDIT”

empathy -winter alone ver.-

雨模様リグレット

ーMC3ー

Taste of Marmalade

ーDANCE TRANSDUCTIONー

Singularity Point

Ray Rule

TEMPEST

ーMC4ー

Face to Face

<ENCORE>

ーMC5ー

虹のソルフェージュ

♮ Melody

Face to Face

ーEpilogueー

【映像特典】

・ーShort Movieー”飛べ! 絶叫マシンツアー”(大阪公演より)

・ーShort Movieー”叫べ! オバケ克服大作戦”(愛知公演より)

・Making of Face to FACE