TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」のイベント「TVアニメ あんさんぶるスターズ！ Fan Meeting Tour」の出演キャストが発表された。

「TVアニメ あんさんぶるスターズ！ Fan Meeting Tour」は、7月5日の大阪・オリックス劇場を皮切りに、7月26日に福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール、8月16日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて1日2公演実施されるイベント。大阪公演には、青葉つむぎ役の石川界人、影片みか役の大須賀純、斎宮宗役の高橋広樹、南雲鉄虎役の中島ヨシキ、深海奏汰役の西山宏太朗、仙石忍役の新田杏樹、逆先夏目役の野島健児、伏見弓弦役の橋本晃太朗、守沢千秋役の帆世雄一、姫宮桃李役の村瀬歩、春川宙役の山本和臣、高峯翠役の渡辺拓海が出演する。

また福岡公演には月永レオ役の浅沼晋太郎、瀬名泉役の伊藤マサミ、蓮巳敬人役の梅原裕一郎、明星スバル役の柿原徹也、衣更真緒役の梶裕貴、鬼龍紅郎役の神尾晋一郎、神崎颯馬役の神永圭佑、紫之創役の高坂知也、朱桜司役の土田玲央、真白友也役の比留間俊哉、氷鷹北斗役の前野智昭、遊木真役の森久保祥太郎、仁兎なずな役の米内佑希が、神奈川公演には浅沼、伊藤、大神晃牙役の小野友樹、鳴上嵐役の北村諒、椚章臣役の駒田航、土田、三毛縞斑役の鳥海浩輔、乙狩アドニス役の羽多野渉、佐賀美陣役の樋柴智康、羽風薫役の細貝圭、朔間零役の増田俊樹、朔間凛月役の山下大輝が参加する。なおTVアニメのBlu-ray / DVD各巻の購入者限定最速先行抽選申し込みは、明日2月27日12時より順次受付開始。

「TVアニメ あんさんぶるスターズ！ Fan Meeting Tour」

日程：2020年7月5日（日）

昼公演：12:30開場、13:30開演

夜公演：17:00開場、18:00開演

会場：大阪府 オリックス劇場

出演：石川界人（青葉つむぎ役）、大須賀純（影片みか役）、高橋広樹（斎宮宗役）、中島ヨシキ（南雲鉄虎役）、西山宏太朗（深海奏汰役）、新田杏樹（仙石忍役）、野島健児（逆先夏目役）、橋本晃太朗（伏見弓弦役）、帆世雄一（守沢千秋役）、村瀬歩（姫宮桃李役）、山本和臣（春川宙役）、渡辺拓海（高峯翠役）



日程：2020年7月26日（日）

昼公演：12:30開場、13:30開演

夜公演：17:00開場、18:00開演

福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

出演：浅沼晋太郎（月永レオ役）、伊藤マサミ（瀬名泉役）、梅原裕一郎（蓮巳敬人役）、柿原徹也（明星スバル役）、梶裕貴（衣更真緒役）、神尾晋一郎（鬼龍紅郎役）、神永圭佑（神崎颯馬役）、高坂知也（紫之創役）、土田玲央（朱桜司役）、比留間俊哉（真白友也役）、前野智昭（氷鷹北斗役）、森久保祥太郎（遊木真役）、米内佑希（仁兎なずな役）



日程：2020 年8 月16 日（日）

昼公演：12:30開場、13:30開演

夜公演：17:00開場、18:00開演

会場：神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演：浅沼晋太郎（月永レオ役）、伊藤マサミ（瀬名泉役）、小野友樹（大神晃牙役）、北村諒（鳴上嵐役）、駒田航（椚章臣役）、土田玲央（朱桜司役）、鳥海浩輔（三毛縞斑役）、羽多野渉（乙狩アドニス役）、樋柴智康（佐賀美陣役）、細貝圭（羽風薫役）、増田俊樹（朔間零役）、山下大輝（朔間凛月役）



料金：6700円、グッズ付き8200円

(c)Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会