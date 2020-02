SEKAI NO OWARI Nakajin「セルフ時差ボケ」で曲作り

SEKAI NO OWARIのNakajinさんが、2月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。この日は3組のゲストが登場したのですが、パーソナリティのとーやま校長には事前に知らされておらず、突然現れたNakajinさんに驚きながらも2人でトークを繰り広げました。その後編。とーやま校長:今日は何をしていたんですか?Nakajin:打ち合わせとか新曲の作業とか……みんなと話し合ったりして、ラーメン食ってここに来たっていう(笑)。とーやま校長:出た! Nakajin先生といったらラーメン!! 今でもすごく食べているんですか?Nakajin:前ほどではないですけど、好きですね。とーやま校長:俺もおすすめの店とか教えてもらって……でもLINEじゃなくてメールの時代ですよ。8年くらい前なのかな?Nakajin:俺も、札幌(校長の地元)のお店とか教えてもらいましたよ。とーやま校長:俺、18歳で東京に出てきているからベタなやつしか言えないんですけど、ちゃんと教えていました?Nakajin:……どうだったかな?(笑)。とーやま校長:(笑)。あっ質問が来ました!「今テスト期間中です。私は一夜漬けのタイプなので、午前4時ごろまで勉強して2時間ほど寝て学校に行きます。Nakajin先生は、テスト期間にどんな生活をしていましたか?」Nakajin:あ~……でも僕も、わりとやっちゃう。いまでも曲作りのときに「今やりたい」と思ったら、眠くなるまで……寝落ちするまでやっちゃうところがあって。だから、気がついたら朝だったとかはザラにありますね。とーやま校長:はい。Nakajin:だから、それはそれでいいのかな、と思っていますけどね(笑)。でも、翌日に学校があったりするとね~……学校で力を発揮させるには、寝たほうがいいと思いますけど。とーやま校長:Nakajin先生は……日によってバラバラだろうけど、例えば昨日は何時ごろに寝たんですか?Nakajin:昨日は朝5時まで曲を作ってました(笑)。メンバーに「こんなのできてるから聴いてみて」ってメールで送るんですけど、それが4時か5時でした。とーやま校長:曲を作るのに、没頭しやすい時間なんですか?Nakajin:でも逆に「全然ノらないな……」ってときは、12時くらいに寝ちゃうこともありますね(笑)。睡眠との付き合い方って難しいですよね。そんな生活を20歳くらいから続けているけど……寝ないとダメなときもあるけど、ノれているときはその間にやってしまおう! というのが、僕のたどり着いた結論というか(笑)。とーやま校長:うん!Nakajin:やれるときはやってしまう。ちょっとバランスを崩しちゃうとか、ペースが乱れるとかはあるけど、仕方ないというか。これを僕は、“セルフ時差ボケ”と呼んでいるんですけど。とーやま校長:セルフ時差ボケ……(笑)。いいワード!Nakajin:そう。自分のリズムを自分から生み出しているので、常に時差ボケみたいな状態になっちゃう(笑)。でも、あんまりおすすめできないな~。とーやま校長:でも、自分のペースってあるからね。それでいける! ってなったら、その時間にバーっとやっちゃうのも、悪くないですよね。Nakajin:でも体も大事だからね! っていう……。僕は割と体は強いほうだから。とーやま校長:運動とかもしているんですか?Nakajin:運動はたまに。とーやま校長:鍛えている?Nakajin:筋トレよりはボルダリングですね。壁を登るやつを趣味でやっています。とーやま校長:セカオワ先生のみんなで行ってるって、言ってませんでしたっけ?Nakajin:もともとはFukaseと始めたんです。とーやま校長:なんか想像つかないな~。Nakajin:Fukaseの登っているところが?とーやま校長:はい(笑)。Nakajin:最初はFukaseが誘ってくれたんですけど、高所恐怖症だから「高い所ちょっとダメだわ~」って言ってすぐに辞めてしまったんですよね。そこからは、僕が1人で続けているんですけど。もう6年? 7年くらい続けていますよ。とーやま校長:へぇ~。そんなに!?Nakajin:細々とですけどね。行けるときは週2回とか頑張って、行けないときは月イチとかになっちゃいますけど……。とーやま校長:へぇ~……え? Nakajin先生はこの後もいてくれるんですか?Nakajin:いや、そろそろ……。お邪魔みたいなので帰ろうかな(笑)。とーやま校長:え! いや、帰るつもり!? 初めてきつい口調で言いますけど、「いろや!」。Nakajin:え……いない! いないよ!!とーやま校長:いないって(笑)。今日はどうなってんの!?Nakajin:(スタッフから渡された)黒板を書こうかな?とーやま校長:黒板に何を書くの? 生徒に向けて?Nakajin:せっかくだから、校長に向けて書こうかな……。とーやま校長:ダメダメ! 俺、そういうの弱いから……!Nakajin:でも校長に向けて書きますね。とーやま校長:(リスナーから)「ベストアルバムの発売おめでとう」って来てますよ。Nakajin:ありがとうございます! そうそう、ベストアルバム出すんですよ。バンドも10周年なんですよ!とーやま校長:ね! それも放送で言わせてもらって、その日(2月10日)に「幻の命」を聴かせてもらいました。Nakajin:はい……書きました。Nakajin:校長が辞めるってなったときに、すごい決断がいったと思うんですよ。これだけ長いこと校長をやってきて、“校長”が生活に馴染んでいるなかで辞めるって……。その後の人生がどうなるかわからないけど、校長が自分で決めたからにはやりたいことがあって、望む姿があって辞めるんだと思うし。どんな未来が待ってるかわからないけど、この先は一人の人間として生きていくんだなと思うし。その一人の“遠山大輔という人間”を、僕は応援したいな、と思いました。とーやま校長:Nakajin……だいすき!Nakajin:(笑)。――ここで、Nakajinさんが一旦退場。とーやま校長が次の進行に移ってしばし……。とーやま校長:今日は俺もわかっていないからね。だって、告知なんて一切してなかったんだから! Nakajin先生、もう帰っちゃったんだよな~。最後もハグしちゃったわ。『(リスナーの書き込み)次は誰かな?』……なるほど。今日はあと2人? 1人? 誰が来るはず。リターンどぶろっく先生とかあるのかな……?Nakajin:校長!とーやま校長:!!!!!Nakajin:呼びました?とーやま校長:びっくりした(笑)。後ろから声をかけるのやめてよ!! まだいてくれたんだ!Nakajin:いました。とーやま校長:ちょっと座って!Nakajin:同じ椅子に!? 生温かいよ……(笑)。とーやま校長:そりゃ何が起こるかわからないから、体温も上がってるよ!Nakajin:(笑)。とーやま校長:明日の金曜日も『セカオワLOCKS!』があるけど、あんなにセカオワハウスで、楽屋で喋っている感じのラジオって本当にないと思うんだよね。Nakajin:本当にゆるくやらせてもらっていますね。素を出すのって難しいじゃないですか。だから徐々にそうなりましたね。皆さんがそういう空気を作ってくださって……もちろん校長も。とーやま校長:いや俺なんて……さっきも“遠山大輔としても応援する”って言ってくれてさ。セカオワのNakajinにそんなことを名指しで言ってもらえる人なんて……12人くらいしかいない思う。Nakajin:12人って……(笑)。いや、皆さんのことも応援していますよ!とーやま校長:嬉しいな……今頃、LOVE先生は何してるんですか?Nakajin:何してるかな? ゲームでもやっているんじゃないですか?とーやま校長:Saori先生は?Nakajin:どうかな?……そろそろウイスキータイムかも(笑)。とーやま校長:カランコロンいわせながら(笑)。Nakajin:(笑)。……じゃ! そろそろ!!とーやま校長:本当に帰るんですか!?Nakajin:今度こそ帰ります!とーやま校長:わかった(笑)。本当にありがとう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/