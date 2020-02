SEKAI NO OWARI Nakajinがラジオ生放送に乱入!? デビュー当時の思い出を語る

SEKAI NO OWARIのNakajinさんが、2月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。この日は3組のゲストが登場したのですが、パーソナリティのとーやま校長には事前に知らされておらず、突然現れたNakajinさんに驚きながらもトークを繰り広げました。その前編。とーやま校長:今日は波乱なのよ。(番組冒頭に)どぶろっく先生が来てくれたんだけど、もう帰っちゃったんだって。生徒(リスナー)からは、「どぶろっく先生の代わりになる人なんていない」とか、「校長がこのまま1人だったら、永遠にたき火の音でも流しましょうよ」とか、いろいろアイデアもくれている。でも俺は誰かが来てくれると思っているんだけど、どうなんだろうな……?Nakajin:こんばんは~!とーやま校長:ちょっとまって! え!?Nakajin:よろしくお願いしまーす! SEKAI NO OWARIのNakajinです!!とーやま校長:Nakajin先生! 何してんの?!Nakajin:ちょっと近くを……四ツ谷の「こうや」で支那そばを食べて(笑)。とーやま校長:それで来てくれたんですか!?Nakajin:はい。だって『セカオワLOCKS!』で、「行くよ!」って言っていたじゃないですか。だから来ました。とーやま校長:……ありがとうございますっ!Nakajin:校長!とーやま校長:今、ハグさせてもらった。ちょっと! めちゃめちゃ嬉しいわ!!Nakajin:どぶろっく先生のあとで、プレッシャーがすごい(笑)。とーやま校長:今、水の入ったペットボトルだけ持っていますけど、もしもアコースティックギターを持っていたら……これは危なかったっす。Nakajin:「もしかしてだけど~」って? やらないですよ!とーやま校長:いや~嬉しいな~。Nakajin:(2019年10月から)校長が1人でやるっていうから、だったらNakajin教頭として遊びに行こうかなって思っていたんですよ。それで、今日こういう感じで……乱入ですよね。乱入しました!とーやま校長:……いい男だな~。やっぱ俺たちのNakajinだよ。僕は3月で校長を退任するんですよ。校長をやって10年なんですけど、初めてのゲスト講師がセカオワ先生だったんです。Nakajin:そうでしたね。僕らもラジオの生放送のゲストって、あのときが初めてだったんじゃないかな? ラジオ自体にも全然慣れていなかったし、めっちゃド緊張してたわけですよ。いまや、いろんな年月を「SCHOOL OF LOCK!」さんと過ごさせてもらって、こんなふうに突然乱入してハグさせてもらうまでになっているわけですけど(笑)。とーやま校長:すごいですよね。だって下北沢の……何でしたっけ?Nakajin:「Que」(下北沢CLUB Que)です。とーやま校長:「Que」! 生放送で初めてお会いするからって、その週にライブを見させてもらって。Nakajin:最初のツアーの一発目だったかな……? あそこでやりましたね。とーやま校長:ライブが1時間くらいで終わって、ご挨拶させてもらって……。Nakajin:そうだった(笑)。1時間……まぁ曲数がまだなかったから(笑)。『EARTH』というアルバムを携えてやった最初のツアーなんですけど、このアルバムは7曲入りなので。でも僕らは頑として、「フルアルバムだ」と言っていますけど(笑)。とーやま校長:(笑)。そして、今日こうやって乱入してきてくれて、マジで助かりました。本当にこれからどうしていこうかと思っていたので(笑)。Nakajin:いやいや! アコースティックギターは、持っていないですけど(笑)。とーやま校長:生徒から「Nakajin!? どぶろっくからはヤバいよ!」って(笑)。落差? 何の落差かわからないけど(笑)。Nakajin:プレッシャーがヤバいわ~。とーやま校長:「(4月に就任する)次の校長は、Nakajin先生で決まりですね」って言っている生徒も!Nakajin:わお!とーやま校長:さらに「セカオワLOCKS!」では、「世界始の講師」として授業をしないといけない……(笑)。Nakajin:すごいハードワーク(笑)。とーやま校長:ほかにも書き込みがいっぱいあって、みんながすごく喜んでくれている。Nakajin:そうですか、ありがとう。本当にフラっと来ただけなんだけど。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/