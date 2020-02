◆ 教育リーグと合わせて計16試合が対象



「新型コロナウイルス」問題の余波が、野球界にも──。



プロ野球は26日、臨時の12球団代表者会議を開催。2月29日(土)から3月15日(日)までのすべてのオープン戦、および春季教育リーグを無観客で実施することを決定した。





これを受けて、各球団も該当試合に関するリリースを発表。オリックスは、京セラドーム大阪などで開催を予定していたオープン戦10試合と、オセアンバファローズスタジアム舞洲で予定していたウエスタン教育リーグの6試合が無観客試合となったことを発表した。



なお、オープン戦10試合の無観客試合は12球団最多。チケットの扱いなど、詳細は球団公式HPまで。





◆ 該当試合



▼ オープン戦

3月3日(火) vs. ロッテ(京セラドーム大阪)

3月4日(水) vs. ロッテ(京セラドーム大阪)

3月5日(木) vs. ロッテ(ウインク球場=姫路)

3月6日(金) vs. 巨人(京セラドーム大阪)

3月7日(土) vs. 巨人(京セラドーム大阪)

3月8日(日) vs. 日本ハム(京セラドーム大阪)

3月10日(火) vs. 中日(京セラドーム大阪)

3月11日(水) vs. 中日(京セラドーム大阪)

3月14日(土) vs. 阪神(京セラドーム大阪)

3月15日(日) vs. 阪神(京セラドーム大阪)





▼ ウエスタン春季教育リーグ(すべてオセアンBS)

3月3日(火) vs. 中日

3月4日(水) vs. 中日

3月5日(木) vs. 中日

3月6日(金) vs. 広島

3月7日(土) vs. 広島

3月8日(日) vs. 広島