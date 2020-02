髙橋ひかる 高校時代のキズナエピソード「出会えて良かった」

女優の髙橋ひかるが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。高校時代のクラスメイトに、“キズナエピソード”として感謝を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」2月24日(月)放送分)髙橋:3月22日、幕張メッセで行われる『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』公開授業パートに、私、髙橋ひかるも参加させていただくことになりました〜!そこで今夜は、この『キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』にもライブアクトとして参加するBLUE ENCOUNT先生のブルエンLOCKS! で募集しているキズナエピソードに、私も参加したいと思います。――髙橋ひかるのキズナエピソード親愛なるクラスメイトへ。高校入学当初は全然仲良くなくて、なんなら君に対して怒ったことも何度もあったのに、気づけばすごく距離が縮まっていた。私がつらくてあきらめそうになったとき、助けてくれてそばにいてくれて、さりげないその行動が全てうれしかったよ、ありがとう。お陰で一緒に卒業もできたし、本当に感謝しかない。誰よりもクラスのことを考えてくれている、でもちょっと意地悪でユーモアのある仲間想いな君が大好きです。出会えて良かった。ひかるより髙橋:めっちゃ恥ずかしい~! 最近、高校を卒業したんですけど、そのときにLINEでメッセージ送ったんです。でもなんか恥ずかしくて、“ありがとう”とかは言えなかったので、改めてこうやって言葉に出してみました。本当にお世話になったし、彼がいなかったら、私は今頃どうなってたんだろうって思います。本当に感謝しかないです。この彼が、すごい変わった人なんです。ずーっと喋ってるし、ウンチクばっか喋るし、アニメ大好きだし……「何なん、こいつ!」って思ったこともあったんですけど、実は誰よりもクラスのこと考えてくれていて……。こういう人のことを“仲間想い”っていうんだなって、初めて感じることができました。そんな人に出会えて、すごい幸せでした!みんなにもこういうきっと素敵な体験があると思うので、それを是非、『親子のキズナプロジェクト Supported by 親子のワイモバ学割』からエピソードを書き込んでくれたら嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/