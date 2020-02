川上洋平 [Alexandros]生誕の地 青学の思い出

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3月17日(火)、18日(水)に母校の青山学院大学でワンマンライブ『[Alexandros] 10th Anniv.Live at Aoyama Gakuin University ~Back In School!~』を開催するということで、学生生活やバンド結成時の思い出を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」2月25日(火)放送分)川上:俺とベースの磯部さんは青山学院大学出身でございまして、[Alexandros]は青学で結成されましたから生誕の地でございます。2001年に結成して……今年で20年目だね! 僕が大学1年生のときに、クラスメイトとかからメンバーを集めたんですけど、当時のメンバーはもういないんです。実は磯部くんも2代目ベーシストなんですよね。実は磯部くんとは受験会場で会っているんですよ。「何かいけ好かねぇヤツだな」って思ったんですけど、お互い合格して同じクラスだと判明したときに「うわ~アイツ覚えているよ~」みたいな(笑)。ギターの白井くんとか前のドラマーの石川くんは違う学校だったけど、講堂のカフェテリアで一緒に会議とかしてました。だから一個人としてではなく、我々[Alexandros]にとっても大事な憩いの場でしたね。渋谷のライブハウスでライブすることも多かったので、一度青学に集まって作戦会議してライブハウスに行くとかスタジオに行ったりしていましたね。ちなみにそのスタジオは、青学の正門を出て左に行って宮益坂のほうに向かうとガソリンスタンドがあってその近くなんですけど……そのガソリンスタンドの上に、レコード会社のTOY'S FACTORYがあるんです。僕は何を間違ったのか、そのTOY'S FACTORYにデモテープを小林武史さん宛てに送ったことがあります。小林武史さんは、TOY'S FACTORYの人じゃないのにね(笑)。青学は最近だと箱根駅伝のイメージが強いかと思うんですけど、そもそも歴史が長い! “145年の歴史を有する伝統のある総合学園”と、ホームページにも書いてありますね。きらびやかなイメージがあるかもしれませんけど、先生は厳しかったですね。僕は法学部だったんですけど、2年留年しまして(笑)。まぁ僕はダメ生徒でしたけど、法学部で留年する人はけっこう多かったんですよ。あと他の学部には面白い先生が多かったかな~。単純に講義を受けてて飽きなかった。授業を受けるのは楽しいと思います。でもそれなりに勉強が好きじゃないと、やっていけない部分もあるね。お楽しみの学食の話でもしようかな! ぶっちゃけ俺は、1つのメニューを2年間くらい食べ続けました(笑)。何のメニューかというと、油そば。大盛を2枚買ってダブルにしてたんですけど、黒マー油かな? がかかっていてめちゃくちゃ美味しかったですね~。ぜひ青学に行く生徒さんには食べて欲しいなと思います。あとキャンパスが2つあって、1、2年生は私の出身の土地、相模原キャンパスなんです。青山に通うのは3、4年生になってからなので、「青学入った! 都会だー!」と思ったら1、2年生は相模原なので、若干「おや?」って思うかもしれません(笑)。でも相模原キャンパスも奇麗だし、何と言っても私の出身地ですから! バカにしないで!(笑)。ちなみに、テレビ朝日の堂真理子さんが1個上だったんですけど、憧れでしたね~。大好きでした。もうご結婚されましたけど(笑)。だから、ミュージックステーションのアシスタントをされていたときに出たかったな~(笑)。そんな青山学院大学での凱旋ライブ! もちろん青学生でなくても来られますので、「青学ってどういう感じなんだろう」って思っている方にとってもいい機会だと思います。ぜひぜひ遊びに来て欲しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/