乃木坂46 25thシングルの商品概要が解禁、卒業の白石麻衣 作詞のソロ曲も

3月25日(水)に発売する乃木坂46 25thシングル『しあわせの保護色』の商品概要が26日(水)、乃木坂46オフィシャルサイトにて発表された。

2月21日(金)〜24日(月・祝)に開催された「8th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY 4で、大トリとなる200曲目として初披露した25thシングル『しあわせの保護色』。あまりにも身近過ぎて、自分自身も気付けなかった保護色のような「しあわせ」と、心地よい温かみあるサウンドが、白石麻衣を筆頭に今回のシングルでグループを卒業するメンバーの背中を後押しする楽曲に仕上がっている。



各形態の共通C/Wとして収録されるのはアップテンポで軽快なサウンドの『サヨナラ Stay with me』。春の季節を待ち遠しくさせるこの楽曲は、ブルボン「フェットチーネグミ」キャンペーンソングにも決定している。



また2期生・3期生・4期生の期別ごとに収録されるバラエティーにとんだC/W収録曲の他、Type-Aには白石麻衣ソロ曲『じゃあね。』が収録されている。作詞を手掛けたのは白石麻衣自身。乃木坂46としてもメンバーが作詞を手掛けるのは初となる注目作品だ。様々な想い出や複雑な思いを胸に抱き、出逢った頃と同じ季節に別れを告げる、白石麻衣からのラストメッセージが込められている。



▽乃木坂46 25thシングル『しあわせの保護色』

発売日:3月25日(水)



【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】

<Type-A>

M1:『しあわせの保護色』(25thシングル選抜メンバー)

M2:『サヨナラ Stay with me』(秋元真夏・生田絵梨花、齋藤飛鳥、松村沙友理、久保史緒里、与田祐希、遠藤さくら、賀喜遥香)

M3:『じゃあね。』(白石麻衣)

M4:『しあわせの保護色』~off vocal ver.~

M5:『サヨナラ Stay with me』~off vocal ver.~

M6:『じゃあね。』~off vocal ver.~



<映像特典>

『しあわせの保護色』ミュージックビデオ

『じゃあね。』ミュージックビデオ

その他、特典映像収録(詳細は追って発表)



価格:1,727円(税抜)



<Type-B>

M1:『しあわせの保護色』

M2:『サヨナラ Stay with me』

M3:『アナスターシャ』(2期生メンバー)

M4:『しあわせの保護色』~off vocal ver.~

M5:『サヨナラ Stay with me』~off vocal ver.~

M6:『アナスターシャ』~off vocal ver.~



<映像特典>

『しあわせの保護色』ミュージックビデオ

『アナスターシャ』ミュージックビデオ

その他、特典映像収録(詳細は追って発表)



価格:1,727円(税抜)



<Type-C>

M1:『しあわせの保護色』

M2:『サヨナラ Stay with me』

M3:『毎日がBrand new day』(3期生メンバー)

M4:『しあわせの保護色』~off vocal ver.~

M5:『サヨナラ Stay with me』~off vocal ver.~

M6:『毎日がBrand new day』~off vocal ver.~



<映像特典>

『しあわせの保護色』ミュージックビデオ

『毎日がBrand new day』ミュージックビデオ

その他、特典映像収録(詳細は追って発表)



価格:1,727円(税抜)



<Type-D>

M1:『しあわせの保護色』

M2:『サヨナラ Stay with me』

M3:『I see…』(4期生メンバー)

M4:『しあわせの保護色』~off vocal ver.~

M5:『サヨナラ Stay with me』~off vocal ver.~

M6:『I see…』~off vocal ver.~



<映像特典>

『しあわせの保護色』Music Video

『I see…』Music Video

その他、特典映像収録(詳細は追って発表)



価格:1,727円(税抜)



【初回仕様限定(CD+Blu-ray)盤】共通封入特典

1「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚

2「メンバー生写真1枚(全メンバー43名×各4パターン/全172種のうち1枚ランダム封入)



【通常盤】

M1:『しあわせの保護色』

M2:『サヨナラ Stay with me』

M3:『ファンタスティック三色パン』(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

M4:『しあわせの保護色』~off vocal ver.~

M5:『サヨナラ Stay with me』~off vocal ver.~

M6:『ファンタスティック三色パン』~off vocal ver.~



価格:1,727円(税抜)

※通常盤には、映像特典・封入特典は無し