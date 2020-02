ドラえもん新作映画のミニサイズフィギュア発売！

2020年3月6日公開となる『映画ドラえもん のび太の新恐竜』。新種の恐竜を巡ってのび太たちが活躍する物語である。ちなみに『のび太の恐竜』とは別のお話だ。

その新作映画のフィギュアが、公開時期である3月に発売となる。メーカーはこれまでにも『ドラえもん』フィギュアを数多く発売してきたメディコム・トイ。ブランドは小型フィギュアシリーズのUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)である。



(C) Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK 2020



UDF 映画ドラえもん のび太の新恐竜/メディコム・トイ/1200円+税(ドラえもん)、1800円+税(のび太&キュー、しずか&ミュー)/2020年3月発売予定/ミニサイズの固定フィギュア。各全高約3.7~9.1センチ。劇中のイメージに忠実に立体化されており、ベルト周りや目の模様など細部まで省略なく彩色が施されているのが特徴。全3種。



メディコム・トイでは固定フィギュアやスタチュー、雑貨アイテムなどを発売している。ここからはUDF新作に加えそれらの情報もご紹介しよう。



(C) Mercis bv



UDF ディック・ブルーナ (シリーズ4)/メディコム・トイ/各1200円+税/2020年8月発売予定/絵本作家ディック・ブルーナの描いたキャラクターをミニサイズの固定フィギュアで再現。各全高約6~9.5センチ。ミッフィーそれぞれの表情も原画に合わせて微妙に異なる造形になっている。全5種。



Brigsby Bear TM & (C) Brigsby Bear LLC 2020. All Rights Reserved



MLE Brigsby Bear シリーズ/メディコム・トイ/2020年6月発売・発送予定/映画『Brigsby Bear』(邦題『ブリグズビー・ベア』)をモチーフにした生活雑貨アイテム。MLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)の新商品。



MLE Brigsby Bear TEE A/4800円+税/フロントプリントメインのTシャツ。サイズS、M、L、XL。

MLE Brigsby Bear TEE B/4800円+税/バックプリントメインのTシャツ。サイズS、M、L、XL。

MLE Brigsby Bear TOTE BAG/3800円+税/トートバッグ。W33×H34×D10センチ。持ち手約23センチ。

MLE Brigsby Bear SQUARE PILLOW/5800円+税/スクエアピロー。W45×H45センチ。

MLE Brigsby Bear EASY WALLET/3500円+税/マジックテープ式の財布。W13×H10センチ。

MLE Brigsby Bear WAIST BAG/3500円+税/ウエストバッグ。W26×H13センチ。





(C) WILL SWEENEY



UNDERCOVER Mr. Buttons lamp/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/4万5000円+税/2020年3月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER、グラフィックアーティストのウィル・スウィーニー、メディコム・トイのコラボで生み出されたアイテム。電光ランプになっており、頭部が4色に発光する。全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)UNDERCOVER 03-3407-1232、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



(C) TAKU OBATA



B-GIRL Down Jacket NAGAME BLACK/メディコム・トイ/5万円+税/2020年3月発売予定/アーティスト兼ブレイクダンサーTAKU OBATA(小畑多丘)の作品を元にしたポリストーン製スタチュー。全高約35センチ。2Gにて数量限定発売、なくなり次第終了。



(C) HAJIME SORAYAMA

Courtesy of NANZUKA

制作:Apportotolio & NANZUKA



SORAYAMA TYRANNOSAURUS/メディコム・トイ/6万円+税/2020年3月発売予定/イラストレーター空山基がデザインしたティラノサウルスのスタチュー。全長約60センチ。渋谷PARCOの2Gにて発売。



(C) HAJIME SORAYAMA

Courtesy of NANZUKA



SORAYAMA Fire-King スタッキングマグ/メディコム・トイ/4200円+税/2020年3月発売予定/空山基のイラストが描かれた、Fire-King(ファイヤーキング)のスタッキング(積み重ね)可能なマグ。全高約8.7センチ。2G及びFire-King Japan ONLINE STOREにて販売予定。(問)2G 03-6452-5003



渋谷PARCOの2GはNANZUKAによる「ギャラリー」、デイトナ・インターナショナルによる「セレクトショップ」、メディコム・トイによる「アートトイ」が集結した新しい形のスタジオだ。タイトルロゴを空山基が手がけたこともあり、メディコム・トイの空山デザインアイテムは2G限定になる場合が多い。空山ファンはぜひチェックしてみていただきたい。







※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。