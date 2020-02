逆に珍しい!?　クマ系キャラのBE@RBRICK集合

メディコム・トイのBE@RBRICK(ベアブリック)は、名前の通りクマ型ブロックタイプフィギュアである。「デジタルなイメージのテディベア」がデザインモチーフだ。



基本的に造形を変更せずすべてクマ型のまま、プリントのみで各キャラクターを再現する、という手法を採っている。

仮面ライダーやウルトラマンなど、クマと無関係のキャラクターがベアブリック化されることも多いが、統一フォーマットの面白さがあり、2001年の誕生以来20年近い歴史を刻む人気シリーズとなっている。



今回はある意味原点ともいえる、クマ系キャラクターを再現したベアブリックをご紹介しよう。



Brigsby Bear TM & (C) Brigsby Bear LLC 2020. All Rights Reserved

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK Brigsby Bear 400%/メディコム・トイ/9500円+税/2020年8月発売・発送予定/映画『Brigsby Bear』(邦題『ブリグズビー・ベア』)より、作中の重要なキャラクターであるブリグズビー・ベアをベアブリック化。全高約28センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて2020年2月24日(月)00:00から2020年3月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 2020 Those Characters From Cleveland, LLC.

(左から)BE@RBRICK Love-a-Lot Bear TM 100%、BE@RBRICK Love-a-Lot Bear TM 400%、BE@RBRICK Grumpy Bear TM 1000%/メディコム・トイ/(左から)1500円+税、8800円+税、3万7000円+税/思いやりの大切さや幸せを分かち合うことの素晴らしさを表現したキャラクター「Care Bears TM」(ケアベアTM)より、愛を育てるラブアロットベアTMと、不機嫌であることの馬鹿馬鹿しさを教えるグランピーベアTMがベアブリックになって登場。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。

ここからはクマ系モチーフ以外のベアブリックも紹介していこう。



(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

BE@RBRICK Black Heart 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3800円+税/2020年5月発売・発送予定/hideのアイコン「Yellow Heart」「Green Heart」に続いて「Black Heart」をモチーフにしたベアブリック。100%と400%のセットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #5 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2020年7月発売・発送予定/グラフィティ系アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの作品をデザインに使用したベアブリック。100%と400%はセットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。1000%は単品売りで全高約70センチ。

(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK KEITH HARING #5 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2020年7月発売・発送予定/ストリート系アーティストのキース・ヘリングの作品をデザインに使用したベアブリック。100%と400%はセットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。1000%は単品売りで全高約70センチ。

BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 発光 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年3月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。メッキ仕様+ライトアップユニット搭載のアイテムで、お腹の小判部分がクリア状態になっており、スイッチを入れると光り輝く。全高約28センチ。(問)メディコム・トイ 東京スカイツリータウンソラマチ 03-3622-6000



BE@RBRICK ROYAL SELANGOR ARABESQUE MAGIC/メディコム・トイ/14万909円+税/2020年3月発売予定/1885年に創業したマレーシアの老舗ピューターブランド、ロイヤルセランゴール社製。職人による手彫りの原型を元にアラベスク文様を掘り込んでおり、角度によって色が変わって見える。全高約28センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



(C) HAJIME SORAYAMA

Courtesy of NANZUKA

BE@RBRICK 2G REVERSE 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2020年3月発売予定/空山基がデザインした2Gのロゴを配したベアブリック。100%と400%のセットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。400%にはライトアップユニットが搭載されている。渋谷PARCOの2Gにて発売。(問)2G 03-6452-5003



ジャン=ミシェル・バスキアとキース・ヘリングはヘリングの存命時に交流があった。どちらの作品もベアブリック化されており、奇しくも今回、両方とも5作目を示す「#5」が商品名に付けられている。

おもしろいのはバスキアもヘリングも、作品ではなく本人がメディコム・トイのVCDシリーズでフィギュア化されていることである。

アンディ・ウォーホルもVCD化されているが、ウォーホルの場合、本人をモチーフにしたベアブリックも発売されている。あるいは将来、バスキアとヘリングの本人ベアブリックも発売される可能性はある、のかもしれない。







※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。