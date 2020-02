ジャケ写も公開！『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』芹澤優ら出演のスペシャルイベント情報をチェックしよう

2020年2月23日(日)に生配信された『今夜のご馳走はキミだ!! REIJINGSIGNAL大集合 ショバフェスの発表もあるよスペシャル!!』にて、『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場するバンド「REIJINGSIGNAL」のスペシャルイベント『REIJINGSIGNAL PARTY

〜おいでマモーレ達!今夜のご馳走はキミだ!〜』が2020年8月2日(日)に開催されることが発表された。



本作は原作をサンリオが手がける、バンドミュージシャンを目指すきつね族の女の子・ほわん(CV:遠野ひかる)を主人公とした物語。



今回発表されたイベントへの出演は、Lynn(ララリン役)、芹澤優(スモモネ役)、鈴木みのり(ういうい役)と、「REIJINGSIGNAL」のメンバーが勢ぞろいの豪華メンバー。

スペシャルイベントではライブも行われるとのことなので、そちらも楽しみだ。

チケット優先販売申込券は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』Blu-ray&DVD第3巻に【昼の部】、第4巻に【夜の部】と、それぞれ封入される。



また、2020年4月15日(水)に発売される『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』のBlu-ray&DVD第2巻のジャケットイラストが公開!

マシマヒメコが2巻にちなんでピースをしている、可愛らしいイラストが目印だ。



さらに2020年3月18日(水)に発売されるオリジナルサウンドトラックのジャケットも公開。

「Mashumairesh!!」の4人がピックを合わせているイラストは、彼女たちの団結力がうかがえる。

CD2枚組となるボリューム満点のアルバムは、本編のBGMだけでなく、本編で使用された各登場バンドの主題歌、挿入歌のTVeditも収録。

さらにはシングルCDに収録されている曲とはキャラクターの歌い分けが異なっている曲もあるとのことで、ファン必携のCDとなっている。



そして同番組内にて、新作スマートフォン向けリズムゲーム『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が2020年春にリリースすることが発表された。

2020年3月6日(金)には、「『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』配信直前だといいな!スペシャル生放送!」が配信されることも告知され、リリースが待ちきれない。

こちらの番組ではゲームの実機映像の紹介はもちろん、初解禁情報やプレゼント企画も予定されているとのことで、お見逃しなく。YouTube『SHOW BY ROCK!!公式チャンネル』ではゲーム紹介PVも公開されているので、こちらも是非チェックして欲しい。



(C)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M