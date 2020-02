現行ヒップホップ若手最有力、SANTAWORLDVIEWが初ワンマンライブをWWWで開催

SANTAWORLDVIEWが1stアルバム『Sinterklass』のリリースライブを、自身初となるワンマン公演として4月9日(木)東京・渋谷WWWで開催する。同公演にはYamie Zimmerに加え、東京を中心に活動するクルーARKHAMからmasahitoがDJとして出演が決定。追加ゲストは後日発表される。



横浜で生まれ、16歳から楽曲制作を開始したSANTAWORLDVIEW。プロデューサーであるYamieZimmerとの楽曲で頭角を表し2019年3月に1st EPである『What just happened?』をリリース、同EPは話題を呼び全国各地でライブを行う。その後同郷であるLeon Fanourakisの楽曲「BOUNCE」に客演として参加、公開されたMVは現在240万回再生され昨年のヒップホップシーンでのクラシックの一つとなった。自身が「自分の言いたいことをカッコよくスピットできた曲」と語る曲「Whatfuckjapane」を経て、盟友YamieZimmerと再度タッグを組み1stアルバム『Sinterklass』を今年1月にリリース。多彩なフロウとメッセージ性のあるリリックが結実したアルバムとなった。



今回のワンマン解禁と同時に、『Sinterklass』から「Nightmare」のMVも公開されている。













SANTAWORLDVIEW 『Sinterklass』 RELEASE LIVE

日程:2020年4月9日

会場:WWW

時間:OPEN / START 19:00

チケット:ADV ¥2,300

出演:SANTAWORLDVIEW / YamieZimmer / masahito / and more

チケット発売 : e+ / ローソンチケット[L:76019] / LINEチケット



<リリース情報>





SANTAWORLDVIEW

『Sinterklass』

発売中



1.The silence of the lambs

2. Baby What You Want ?

3. What Should I Do

4. Pain in my brain

5. Nightmare

6. BLUEFACE

7. S no knee

8. Comfortable

9. Cherubic Innocence

10. Educate

11. Ishiki



Apple Music:

https://music.apple.com/jp/album/sinterklass/1495156880



Spotify:

https://open.spotify.com/album/7hQ8TEYyPil6qTgqYJo6wo?si=9lrwKlAvSZSpZxhw5KFoqQ