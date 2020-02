オリジナル3DCGアニメ『オルタード・カーボン：リスリーブド』ほか、Netflixで3月配信のアニメに注目！

3月にNetflixで配信されるアニメのラインナップが発表された。Netflixオリジナル実写SFドラマシリーズのスピンオフアニメ『オルタード・カーボン:リスリーブド』をはじめ、『7SEEDS』や『恐竜少女ガウ子』など、注目作の2期目も全世界独占配信スタートする。また、1月スタートの人気新作アニメも、配信話を一気に観直して最終回前の盛り上がりに追いつくことができる。





◆配信スケジュール



【3月配信のNetflixオリジナルアニメラインナップ】



『オルタード・カーボン:リスリーブド』

3月19日より全世界独占配信



Netflixオリジナル実写SFドラマシリーズ『オルタード・カーボン』(シーズン2まで配信中)のスピンオフとして映像化されたオリジナル3DCGアニメ映画。魂がある限り、自らの肉体を取り替えて人間が生き続けられる近未来の世界ーー。アニメ版では、その世界観を拡張し、かつて誰も見たことのない新たな物語が展開される。

アニメーション制作は、3DCGによるアニメーションやゲームアセットを制作するクリエイティブスタジオ・アニマが、脚本は『カウボーイビバップ』や『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』などを手がけた佐藤大と、脚本家の近藤司が担当。ハード&ハイクオリティな物語に期待大だ。



『7SEEDS』パート2

3月26日より全世界独占配信(全12話)



往年の人気近未来サバイバルSFストーリー、待望の第2期が配信スタート。

人類滅亡を回避するために若く健康な人間を冷凍保存し、災厄が終わった後の世界に人類の種を残そうという「7SEED計画」。そんな計画を実行するために選ばれ、5つのチームに分けられた少年少女は、果たして生き延びることができるのか!?



『Sol Levante(ソル・レヴァンテ)』

3月23日より全世界独占配信



Netflixと日本最大手のアニメ制作会社であるプロダクション・アイジーがタッグを組み、世界初となる4K HDR画質の手描きアニメを試験的に制作。4Kの解像度ではかなり緻密な”線”を表現できるため、本編約3分の映像に1年以上の歳月を費やしたという本作。最新の映像技術をご堪能あれ!



『悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-』シーズン3

3月5日より全世界独占配信(全10話)



アクションゲーム『悪魔城ドラキュラ』シリーズの「悪魔城伝説」をベースとした、Netflixオリジナルアニメーション。

吸血鬼ドラキュラと恐ろしき怪物の魔の手が街に迫る……。シーズン3では人間と吸血鬼の戦いに新展開が!



『恐竜少女ガウ子』シーズン2

3月20日より全世界独占配信(全19話)



『劇場版 クレヨンしんちゃん』シリーズや『おそ松くん』(1988年版)などを手掛けた、しぎのあきら監督によるキッズアニメ。

怒ると怪獣ガウ子に変身してしまう小学生・奈緒子。本当は変身したくないけれど、学校や街のみんなとの生活は奈緒子を怒らせる事件がいっぱい。シーズン2でも奈緒子はプンプン!?





【3月配信の注目作品】



『僕のヒーローアカデミア』シーズン1〜3

3月27日より配信

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



『殺戮の天使』

3月16日より配信

(C)2018 真田まこと/Vaka・DWANGO・KADOKAWA/「殺戮の天使」製作委員会



『宇宙よりも遠い場所』

3月16日より配信



『アンゴルモア 元寇合戦記』

3月16日より配信



『BEATLESS』

3月16日より配信



『BLACKFOX』

3月18日より配信

【最終回前にハマっちゃうおう! 人気の1月新番アニメ】



『ドロヘドロ』

毎週テレビ放送前日先行配信中

(C)2020 林田球・小学館/ドロヘドロ製作委員会



『空挺ドラゴンズ』

日本先行全話一挙配信中

(C)桑原太矩・講談社/空挺ドラゴンズ製作委員会



『ハイキュー!!To the top』

毎週日曜日最新エピソード配信中

(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS/監督:佐藤雅子/原作:古舘春一



『ダーウィンズゲーム』

毎週水曜日最新エピソード配信中

(C)FLIPFLOPs(秋田書店)/ダーウィンズゲーム製作委員会



『ID: INVADED イド:インヴェイデッド』

毎週月曜日最新エピソード配信中



『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』

毎週水曜日最新エピソード配信中



『地縛少年花子くん』

毎週水曜日最新エピソード配信中



『虫籠のカガステル』

全世界独占配信中



『聖闘士星矢: Knights of the Zodiac』パート2

全世界独占配信中