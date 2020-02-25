TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールの放送開始日が4月25日に決定。TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、MBS、テレビ愛知にて順次オンエアされ、AbemaTVにて配信される。

また本編の放送に先がけて、TOKYO MXほかでは4月11日24時より特番を、18日24時より1stクールの総集編を順次放送。それぞれのスケジュールは記事末のリストにて確認しよう。

「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」特番 放送・配信スケジュール

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月11日（土）24:00～

MBS：2020年4月11日（土）26:08～

テレビ愛知：2020年4月14日（火）25:35～

AbemaTV：2020年4月11日（土）24:00～

「War of Underworld 1stクール総集編」放送・配信スケジュール

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月18日（土）24:00～

MBS：2020年4月18日（土）26:08～

テレビ愛知：2020年4月21日（火）25:35～

AbemaTV：2020年4月18日（土）24:00～

アニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクール

放送情報

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月25日（土）より毎週土曜24:00～

MBS：2020年4月25日（土）より毎週土曜26:08～

テレビ愛知：2020年4月28日（火）より毎週火曜25:35～

配信情報

AbemaTVにて2020年4月25日（土）より毎週土曜24:00～

スタッフ

原作：川原礫（「電撃文庫」刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec

監督：小野学

キャラクターデザイン：足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子、戸谷賢都

助監督：佐久間貴史

総作画監督：鈴木豪、山本由美子、戸谷賢都

プロップデザイン：早川麻美、伊藤公規

モンスターデザイン：河野敏弥

アクション作画監督：菅野芳弘、丸山大勝

美術監督：小川友佳子、渡辺佳人

美術設定：森岡賢一、谷内優穂

色彩設計：中野尚美

撮影監督：脇顯太朗

モーショングラフィックス：大城丈宗

CG監督：織田健吾

編集：近藤勇二

音響監督：岩浪美和

効果：小山恭正

音響制作：ソニルード

音楽：梶浦由記

プロデュース：EGG FIRM、ストレートエッジ

制作：A-1 Pictures

製作：SAO-A Project

キャスト

キリト（桐ヶ谷和人）：松岡禎丞

アスナ（結城明日奈）：戸松遥

アリス：茅野愛衣

リーファ：竹達彩奈

シノン：沢城みゆき ほか

(c)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project