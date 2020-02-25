TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールの放送開始日が4月25日に決定。TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11、MBS、テレビ愛知にて順次オンエアされ、AbemaTVにて配信される。
また本編の放送に先がけて、TOKYO MXほかでは4月11日24時より特番を、18日24時より1stクールの総集編を順次放送。それぞれのスケジュールは記事末のリストにて確認しよう。
「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」特番 放送・配信スケジュール
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月11日（土）24:00～
MBS：2020年4月11日（土）26:08～
テレビ愛知：2020年4月14日（火）25:35～
AbemaTV：2020年4月11日（土）24:00～
「War of Underworld 1stクール総集編」放送・配信スケジュール
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月18日（土）24:00～
MBS：2020年4月18日（土）26:08～
テレビ愛知：2020年4月21日（火）25:35～
AbemaTV：2020年4月18日（土）24:00～
アニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクール
放送情報
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2020年4月25日（土）より毎週土曜24:00～
MBS：2020年4月25日（土）より毎週土曜26:08～
テレビ愛知：2020年4月28日（火）より毎週火曜25:35～
配信情報
AbemaTVにて2020年4月25日（土）より毎週土曜24:00～
スタッフ
原作：川原礫（「電撃文庫」刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec
監督：小野学
キャラクターデザイン：足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子、戸谷賢都
助監督：佐久間貴史
総作画監督：鈴木豪、山本由美子、戸谷賢都
プロップデザイン：早川麻美、伊藤公規
モンスターデザイン：河野敏弥
アクション作画監督：菅野芳弘、丸山大勝
美術監督：小川友佳子、渡辺佳人
美術設定：森岡賢一、谷内優穂
色彩設計：中野尚美
撮影監督：脇顯太朗
モーショングラフィックス：大城丈宗
CG監督：織田健吾
編集：近藤勇二
音響監督：岩浪美和
効果：小山恭正
音響制作：ソニルード
音楽：梶浦由記
プロデュース：EGG FIRM、ストレートエッジ
制作：A-1 Pictures
製作：SAO-A Project
キャスト
キリト（桐ヶ谷和人）：松岡禎丞
アスナ（結城明日奈）：戸松遥
アリス：茅野愛衣
リーファ：竹達彩奈
シノン：沢城みゆき ほか
(c)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project