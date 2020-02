宮本浩次1stアルバム"2019ライブベスト盤"詳細発表&ティザー映像公開

2020年3月4日に発売となる、エレカシ宮本浩次の1stソロアルバム『宮本、独歩。』の初回限定2019ライブベスト盤の詳細が発表された。



2019ライブベスト盤では、2019年に行ってきたライブを記録した特典音源・映像を収録。さらに「初回限定2019ライブベスト盤」のティザー映像も本日よりYouTubeにて公開された。







さらに、テレビ東京系『ガイアの夜明け』エンディングテーマとしてオンエア中の「夜明けのうた」が、本日から先行配信スタートした。その他、アルバムの詳細情報は以下より。





<リリース情報>







宮本浩次

1stソロアルバム『宮本、独歩。』



発売日:2020年3月4日(水)

=収録楽曲=

1. ハレルヤ

2. 冬の花

3. 夜明けのうた

4. きみに会いたい -Dance with you-

5. Do you remember?

6. 獣ゆく細道 / 椎名林檎と宮本浩次

7. going my way

8. Fight! Fight! Fight!

9. 解き放て、我らが新時代

10. 明日以外すべて燃やせ feat. 宮本浩次 / 東京スカパラダイスオーケストラ

11. 旅に出ようぜbaby

12. 昇る太陽



●初回限定612バースデーライブatリキッドルーム盤(CD+DVD)

価格:5000円(税抜)

特典DVD:自身の誕生日6月12日に恵比寿リキッドルームで行われた『ソロ初ライヴ!宮本、弾き語り』を全編ノーカットで収録、さらにライブに向けてのリハーサル風景やインタビュー、当日の舞台裏も含めて山田智和監督が作品化。



●初回限定2019ライブベスト盤(2CD+DVD+ブックレット)

価格:5000円(税抜)

ブックレット:岡田貴之氏撮影のライブ&バックステージフォトを収めた未公開カット16点を含む20pブックレット



=特典CD収録内容=

1. 冬の花 (Live at LIQUIDROOM 2019.6.12)

2. きみに会いたい -Dance with you- (Live at LIQUIDROOM 2019.6.12)

3. 冬の花 (Live from 『転がる、詩』 2019.8.4)

4. 昇る太陽 (Live from 『転がる、詩』 2019.8. 4)

5. going my way (Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

6. 冬の花(Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

7. 昇る太陽(Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

8. Do you remember? (Live from WILD BUNCH FEST. 2019.8.23)

9. 昇る太陽 (Live from WILD BUNCH FEST. 2019.8.23)

10. きみに会いたい -Dance with you-(Live from COUNTDOWN JAPAN 2019.12.28)

11. 解き放て、我らが新時代(Live from COUNTDOWN JAPAN 2019.12.28)

12. 昇る太陽(Live from COUNTDOWN JAPAN 2019.12.28)



=特典DVD収録内容=

各公演からセレクトしたライブ映像、2019年のライブ活動に関して宮本浩次にインタビューした撮りおろし映像、Music Video集を収録

・「冬の花」(Live from 『転がる、詩』 2019.8.4)

・「昇る太陽」(Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

・「Do you remember?」(Live from ROCK IN JAPAN FES. 2019.8.10)

・「解き放て、我らが新時代~冬の花~昇る太陽~きみに会いたい -Dance with you-」(Live Digestfrom オハラ☆ブレイク 2019.8.11)

・「解き放て、我らが新時代」(Live from WILD BUNCH FEST. 2019.8.23)

・「Do you remember?~きみに会いたい -Dance with you-~解き放て、我らが新時代~昇る太陽」(Live Digest from COUNTDOWN JAPAN 2019.12.28)

・宮本浩次インタビュー

・「冬の花」 Music Video

・「昇る太陽」 Music Video

・「Do you remember?」 Music Video



●写真集付受注生産限定盤(CD+写真集)

価格:8000円(税抜)

BOX入り・100p写真集「宮本的北京写真日記」・B2サイズポスター(折り畳み)・CD「宮本、独歩。」

写真集サイズ:縦27cm×横21cm

※受注受付期間終了



●通常盤(CD)

価格:3000円(税抜)



宮本浩次ホームページ:http://miyamotohiroji.com