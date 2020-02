フジファブリック、2月26日発売の大阪城ホールLIVE映像ダイジェスト公開

2月26日にフジファブリックがリリースする映像作品『フジファブリック 15th anniversary SPECIAL LIVE at 大阪城ホール2019 「IN MY TOWN」』のダイジェスト映像が公開された。



『フジファブリック 15th anniversary SPECIAL LIVE at 大阪城ホール2019 「IN MY TOWN」』は、メンバーの山内が幼少の頃からが地元として慣れ親しんだ地である大阪城ホールで、デビュー15周年を記念して行われたライブ映像作品。ダイジェスト映像には「若者のすべて」「Green Bird」「バウムクーヘン」「赤黄色の金木犀」「ブルー(Acoustic)」「LIFE」「Feverman」「手紙」計8曲の映像を抜粋して収録している。







また、フジファブリックは全国ツアー2020「I FAB U」を開催中。





<リリース情報>



フジファブリック

『15th anniversary SPECIAL LIVE at 大阪城ホール2019 「IN MY TOWN」』



発売日:2020年2月26日(水)



DVD:4800円

Blu-ray:5800円

※初回仕様:DVD、Blu-ray共に40Pのフォトブックレット付き豪華仕様

※初回仕様が無くなり次第、通常のトールケース仕様となります



=収録曲=

1. 若者のすべて

2. はじまりのうた

3. Green Bird

4. SUPER!!

5. 星降る夜になったら

6. オーバーライト

7. バウムクーヘン

8. 赤黄色の金木犀

9. ECHO

10. ブルー(Acoustic)

11.ハートスランプ二人ぼっち(Acoustic)

12.透明(Acoustic)

13.LIFE

14.徒然モノクローム

15.Feverman

16.東京

17.STAR

18.手紙



EN1.プレゼント※新曲

EN2.桜の季節

EN3.会いに

EN4.破顔



<ツアー情報>



フジファブリック LIVE TOUR 2020

「I FAB U」



=ツアー日程=(終了分は割愛)

2020年2月28日(金)大分県・大分DRUM Be-0

2020年2月29日(土)福岡県・福岡DRUM LOGOS

2020年3月7日(土)京都府・京都ミューズホール

2020年3月8日(日)兵庫県・神戸チキンジョージ

2020年3月14日(土)岡山県・岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2020年3月15日(日)広島県・広島 CLUB QUATTRO

2020年3月20日(祝・金)岩手県・盛岡CLUB CHANGE WAVE

2020年3月21日(土)宮城県・仙台Rensa

2020年4月5日(日)北海道・札幌PENNY LANE24

2020年4月10日(金)東京都・EX THEATER ROPPONGI

2020年4月11日(土)東京都・EX THEATER ROPPONGI



チケット料金:前売5000円(税込)+Drink代別途

一般発売日:2020年1月11日(土)



<ライブ情報>



「フジファブリック 2マンツアー"フジフレンドパーク 2020"」



2020年6月26日(金)東京都・Zepp DiverCity TOKYO

2020年6月27日(金)東京都・Zepp DiverCity TOKYO



チケット料金:6000円(税込)+1Drink代別途



一般発売日:2020年5月31日(日)

ゲスト:COMING SOON



フジファブリック オフィシャルホームページ:http://www.fujifabric.com/