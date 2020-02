KEMURI、ファンから募集した25th ANNIVERSARYロゴデザイン決定

1995年の結成以来、"PMA(POSITIVE MENTAL ATTITUDE=肯定的精神姿勢)”をバンド哲学とし、日本のSKA PUNKシーンを開拓し続け今年で25周年を迎えたKEMURIが、ファンから募集していた25th ANNIVERSARYロゴが決定し発表した。



昨年12月1日から今年1月31日までKEMURIオフィシャルホームページで募集されていた中から選ばれたのは、愛知県在住の岡田さんの作品で、「KEMURIとファンとの一体感を表現することを意識しました。フロアからファンの皆さんがステージに向かって手をかざす様子とメンバーの皆さんがステージから見る景色。皆さんに気に入ってもらって、この景色が25周年のツアーで見られれば本当に嬉しいです! これからもまだまだKEMURIが見られるよう応援します! P.M.A!」と喜びを語っている。







KEMURIメンバー 伊藤ふみおからのコメント

想像をはるかに超える数の応募がありKEMURIメンバー全員の顔に笑顔の花が咲きました! ご応募いただいた皆さん、ありがとうございました! どの作品にもKEMURI愛があって、味があって、お世辞抜きで力作揃いで… 一点だけ選ばせていただくのが本当に大変で… 決め手になったのはチョキとパー! 25周年を表現してくれてもいるし、KEMURIメンバー7人も表現してくれていると感じたんだよね! SKA PUNKな感じが最高です! サンキューね!





<ツアー情報>



KEMURI TOUR 2020 "SHUKUSAI" -CELEBRATING 25 YEARS-

PLAYING OUR ALBUMS LITTLE PLAYMATE AND 77DAYS



2020年4月5日(日)千葉LOOK

2020年4月18日(土)宇都宮 HEAVENS ROCK VJ-2

2020年4月19日(日)水戸 LIGHT HOUSE

2020年5月24日(日)浜松・窓枠

2020年5月30日(土)柏 PALOOZA

2020年6月6日(土)京都 MUSE

2020年6月7日(日)神戸 VARIT.

2020年6月20日(土)熊谷 HEAVENS ROCK VJ-1

2020年6月21日(日)さいたま新都心 HEAVENS ROCK VJ-3

2020年6月27日(土)郡山 HIPSHOT JAPAN

2020年6月28日(日)仙台 Rensa

2020年9月5日(土)札幌 PENNY LANE 24

2020年9月6日(日)旭川 CASINO DRIVE

2020年9月12日(土)心斎橋 BIGCAT

2020年9月13日(日)名古屋 CLUB QUATTRO

2020年9月20日(日)渋谷 TSUTAYA O-EAST

2020年9月26日(土)広島 CLUB QUATTRO

2020年9月27日(日)福岡 DRUM LOGOS

チケット料金:前売 4000円(オールスタンディング・税込)

※全公演ドリンク代別

※小学生以下は保護者同伴に限り、入場無料

チケット先行予約:

・POSITIVE MENTAL CREW 会員先行予約:https://kemuri.com/contents/292293

2020年2月4日(火)17:00~2020年2月11日(火・祝)23:59 先着制

・KEMURIオフィシャル先行予約:https://l-tike.com/st1/kemuri2020

2020年2月4日(火)17:00~2020年2月11日(火・祝)23:59 抽選制



<リリース情報>



KEMURI

『SOLIDARITY』[豪華盤]



発売日:2020年9月2日(水)

価格:8900円(+tax)



=収録内容=

CD1 Original Album

CD2 Bonus Album

25th Anniversary Special Towel

25th Anniversary Special T-shirts(S/M/L/XL)



KEMURI 25th Anniversary Special Web Site:https://sp.universal-music.co.jp/kemuri/25th/