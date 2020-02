グライムス『Miss Anthropocene』を考察「コンセプトの隙間に潜む奇妙なリアリティ」

2012年の『Visions』、2015年の『Art Angels』という2枚のアルバムで、DIY精神に根ざした次世代アイコンとなったグライムスが、5年ぶりの最新アルバム『Miss Anthropocene』をリリースした。世界中が待ち望んだ問題作を、気鋭のライター/批評家・imdkmが考察。





「気候変動の女神」とは何者か?



グライムスことクレア・バウチャーがニューアルバム『Miss Anthropocene』をリリースした。ここ数年、SNSなどで少しずつ公開され、各種インタビューで構想が語られてきたアルバムが、いよいよかたちになった。



グライムスは、本作を「擬人化された気候変動の女神に関するコンセプト・アルバム」と呼んでいる。『Miss Anthropocene(ミス・アントロポセン)』というタイトルは、その簡潔な要約である。



まず、アントロポセン=人新世とは2000年にパウル・クルッツェンによって(なかば偶然に)提案された新しい地質年代だ。人類の活動が地球環境に大きな影響を与えていることから、もはや「人間の時代」と言うべき新しい区分が必要だ、という問題意識に基づいている。この言葉はまだ正式な学術用語としての地位を確立してはいないが、気候変動への関心の高まりと共に注目を集めている。アントロポセンと名乗る者が「気候変動の女神」たる所以はここにある。



同時に、「ミス・アントロポセン」はミサントロジー=人間不信、人間嫌いの掛詞にもなっている。気候変動を擬人化するならば、まさしく人類に牙をむく人間嫌いの神がもってこいだ。



なぜこのようなキャラクターをつくりあげなければならなかったか。インタビュー誌でのラナ・デル・レイらとの対話で、グライムスはこのように語っている。いわく、



「私たちのいまの社会では、私たちは物事についてどう語ればいいかさえわからなくなってる。だから私のアルバムは、現代の悪魔学、あるいは現代のパンテオンなんだ。そのなかでは、どの楽曲も苦しむことや死ぬことについてそれぞれ異なる仕方で向き合ってる」



という具合に、本作では、神話や物語、そしてSF的な想像力が、あまりにも巨大な脅威や不安――たとえば気候変動のような――を人間大に落とし込み、改めて語りなおすためのツールとして援用されている。





Photo by Popovy Sisters



アーティストとしての力量をありありと示すサウンド



さて、実際に収録曲に耳を傾けてみると、全体を通じてヘヴィでダークなサウンドを基調として編み上げられた、なるほど「コンセプト・アルバム」らしい統一感がある。



歌声までをもドローンへと変化させるような深い残響が空間を埋め尽くす、冒頭の「So Heavy I Fell Through the Earth」。『Art Angels』から引き続き台湾のラッパー潘PANとのコラボレーションを披露した「Darkseid」。冒頭の2曲は本作の重々しいトーンをはっきり示している。







しかし一曲一曲で表現されるヘヴィさ、ダークさは多彩だ。そのバラエティは、ソングライター、アレンジャー、エンジニアを兼ねるDIY的なアプローチでポップスに挑んできたグライムスの力量を改めて示している。「Youll miss me when Im not around」はグランジをトリップ・ホップで再解釈したような退廃とディープな空間が印象的。「4ÆM」はインド映画『バージーラーオとマスターニー』にインスピレーションを得たドラムンベースで、絢爛豪華な歴史ロマンス映画の世界をSFへと翻案している。



一方、「Delete Forever」が提示するのはポップなメロディラインやギターのリフ、そしてバンジョーの音色が醸し出すフォーキーな、あるいはアメリカーナ的な味わい。オーソドックスな歌ものと思わせて、ビートと歌声とメロディが不思議なレイヤーをつくりだしていく、アルバムのなかでやや異質ながら、同時に図抜けた耳当たりの良さとクオリティを達成した曲であるように思う。









(ボーナストラックを除けば)アルバムを締めくくる「IDORU」は、アルバム中唯一といってよい多幸的な一曲。反復するシンプルなリフと漂うような断片的ヴォーカルが折り重なる様は初期から『Visions』あたりのグライムスを彷彿ともさせるが、7分というポップソングにしてはなかなかの長尺を、このミニマルな構成で聴き通させるサウンドの巧みな処理にこそ耳を傾けるべきだろう。



神の仮面の向こう側



これほどキャッチーなコンセプトとキャラクター設定を持っている一方で、本作は「地球が・人類が迎える危機」のよくできた寓話……には必ずしもなっていない。どうも、ひとつのコンセプトに基づいて手に汗握るストーリーが展開したり、あるいは隠喩が隅々まで張り巡らされていたりする作品ではなさそうだ。



英ガーディアンに寄せたレビューでアレクシス・ペトリディスは「『Miss Anthropocene』は発売前の宣伝が示唆するよりももっと個人的なものに思える」とはっきり言い切ってしまっている。全体の論旨にはあまり同意しないにせよ、この点については的を射ているし、他媒体のレビューも異口同音と言って差し支えなかろう。たとえば、本作のプロモーションの一環として巨大なビルボード広告に用いられている、「気候変動は良い(Climate change is good.)」というスローガン。いかにも挑発的だが、作品の内容とは乖離がある(それに、具体的なアクションとしても、このアイロニーはたいしてうまく機能していないように思う)。



安直にこの作品をゴシップ趣味で受け取ることを慎んでおくとしても、グライムスのプライヴェートな経験が色濃く反映されていることはたしかだ。少なくとも、グライムスが直面する「いま」の困難や愉楽に率直に反応している。歌詞に目を向けてみるとその点は如実だ。たとえばリル・ピープがオーヴァードーズで亡くなったその日の夜に書かれたという「Delete Forever」は、スリルを求めて生き急いだり、ドラッグに手を染めたりする若者たちへの苦いシンパシーに満ちている。あるいは「My Name Is Dark (Art Mix)」の2ndヴァースには、ロサンゼルスに住まういまからノスタルジックに回想するモントリオールでの生活や、スマッシング・パンプキンズへの直接的な言及も含まれる(Geniusの人気企画Verifiedでのセルフライナーノーツ的コメントを参照)。







このように読み解いていくと、ダークで、フューチャリスティックで、寓話的で……というような印象をはぐらかすかのような要素が、特にグライムス自身のパーソナルヒストリーと密接に結びつきながら散りばめられていることがわかる。



特にそこでノスタルジーが果たしている役割は興味深い。自身の記憶のみならず、固有名詞の引用や、そしてサウンド面での多様なジャンルの参照。そして、モラトリアム的な焦燥を追憶するかのような視点が時折顔を見せるのだ。差し迫った近未来の脅威やいま・ここの苦しみに対して供される苦く甘いノスタルジー。個人的には、まさにノスタルジーを正面から(というかちょっと無邪気に)扱ったムラ・マサの『R.Y.C.』なんかをここに並べて比較したくなる。







コンセプトの隙間に潜む奇妙なリアリティ



仮にコンセプトとそのリアライゼーションの関係性を吟味するならば、本作はいささか混乱しているように思える。それでもなお本作が魅力的であるのは、表面上掲げられたコンセプト以上に、それぞれの楽曲が聴かせるグライムスのアーティストとしての洗練に由来する。



本作は、ピンときやすいいくつかのキーワードたち(それこそ「気候変動」がその最大の例だ)を避け、私的な経験と神話的/寓話的な世界がまだらに混じり合う作品の内部へと入り込んでこそ、むしろそのポテンシャルを感じ取れるアルバムであると思う。大義と私が混濁したそのありようが醸す奇妙なリアリティは、律儀に寓話を読み解くよりもずっと、混乱する世界におかれた自らにとって思考の種になる。







グライムス

『Miss Anthropocene』

発売中

