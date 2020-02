1月より放送中のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の、第8話先行カット&あらすじが到着した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一によるコミックス。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日より待望の第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送中だ。



<第8話「チャレンジャー」>

春高本番前の総決算、伊達工業高校との練習試合も終盤を迎える。

各々レベルアップを図る烏野メンバー。

新たな武器を習得し、烏野高校排球部はさらなる進化を遂げることができるのか――。





(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS