モンスターハンター15周年記念イベント「来場者が選ぶ人気コンテンツBEST5」発表！ 3/1（日）まで開催中

大日本印刷株式会社と株式会社カプコン、株式会社ネイキッドは、カプコンの人気ゲームシリーズ『モンスターハンター』15周年イベント『DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』を、横浜駅みなみ東口直通の複合型体験エンターテインメントビル「アソビル」で、3月1日(日)まで開催中だ。そのイベントを実際に体験した来場者に調査した、「人気コンテンツBEST5」が発表された。



『「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』の開催初日の来場者のうち約200人に対して調査を実施。女性が約3割を占めており、『モンスターハンター』には女性ファンも多いことや、『モンスターハンター』を知らなくても、体感型イベントならば楽しめるといった理由で、多くの女性が来場されていると思われる。実際に、来場した女性からは「モンハン好きの女友達と来ました!」「モンスターハンターについてあまり知りませんでしたが、体験型イベントだったので楽しめました!」という声が寄せられた。



また、年代別の調査で最も多かったのが20代の来場者。春休み期間中の大学生や、週末のお出かけスポットとして来場した社会人が多かったと推察される。また、15周年という歴史の長さもあり、年齢層は幅広く、初代『モンスターハンター』からのファンだという40代、50代の来場者も。

【調査概要】データ:n=198/調査方法:来場者出口調査/調査期間:2020年2月4日(火)



それでは、ここからは『「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』の来場者が実際に選んだ人気コンテンツの上位5位を順に見ていこう。





第5位

【砂漠・火山・海フィールド】

『モンスターハンター』の世界観に没入できる360°プロジェクションマッピング



体感エリア「砂漠・火山・海フィールド」では、360°プロジェクションマッピングの映像演出とサラウンド音響で砂漠・海・火山のフィールドが切り替わり、ここでしか味わえない没入体験が楽しめる。間近で勃発するモンスターたちの縄張り争いや、水中をグルグルと泳ぎ回るラギアクルスは迫力満点!

<来場者の感想>

「全方位が映像で囲まれるため、本当にモンスターハンターの世界に入り込んだ感覚を楽しめました!」

「自分の体の周りをモンスターが1周するシーンが面白かったです」



第4位

【モンスターサイズ比較動画】

15年間で登場した歴代モンスターたちを振り返る、見ごたえのある映像



展示エリア「モンスターサイズ比較動画」では、新規映像となるモンスターサイズ比較動画「祝15周年! 歴代人気モンスターも集まるニャー!」を公開。15年間で登場した歴代のモンスターたちを、初代『モンスターハンター』から最新作『モンスターハンターワールド:アイスボーン』まで、タイトルごとに振り返る見ごたえのある映像だ。

<来場者の感想>

「歴代人気モンスターのサイズ感を比較でき、よりモンスターの特徴が分かりました」

「人気モンスター達を振り返ることができ、懐かしい気持ちになりました」



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Sound Design by Soundelux Design Music Group



第3位

【看板娘・受付嬢衣装/ハンター装備展示コーナー】

シリーズの歴史を装備や衣装で感じられる展示コーナー



展示エリア「看板娘・受付嬢衣装展示コーナー」「ハンター装備展示コーナー」では、「ラギアシリーズ」や「ジンオウシリーズ」など、歴代タイトルの作品中に登場した主要ハンター装備を展示。さらに、歴代タイトルに登場した看板娘・受付嬢衣装の展示は、アソビルでの追加開催にともって追加展示されたもの。双方ともに、シリーズの歴史を感じられるコーナーとなっている。

<来場者の感想>

「ずらーっと並ぶハンター装備は圧巻でした」

「作品ごとで異なる衣装を見て、15年の歴史を感じました」



第2位

【禁忌モンスターコーナー】

15年間の謎が解き明かされる「禁忌モンスター」の設定資料を解禁



展示エリア「禁忌モンスターコーナー」では、シリーズ発売から今まで15年間謎に包まれていた「黒龍 ミラボレアス」をはじめとする「禁忌モンスター」の設定資料を解禁。また、15周年展で初展示となった黒龍討伐時に手に入る素材「黒龍の邪眼」の造作物も展示している。

<来場者の感想>

「ファンにはたまらないコーナーです!」

「15 年間の謎が解けました」



第1位

【雪山フィールド】

来場者を『モンスターハンター』の世界に引き込むNAKEDが演出する大迫力の4D体験



数あるコンテンツの中で1位に輝いたのは、体感エリアの「雪山フィールド」。ここでは、最新作『モンスターハンターワールド:アイスボーン』で 登場するモンスターが出現し、映像演出に合わせた「温度」「吹雪」「風」「スモーク」「香り」「振動」などを、本イベントならではの「大迫力の4D体験」で楽しめる。

<来場者の感想>

「実際にここで体験してみないとわからない感動があります!」

「まるでアトラクションのようで、あまりの迫力に声が出てしまいました」

■開催概要

DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -



期間:2020年2月4日(火)~2020年3月1日(日)

開催時間:平日11:00~20:00(最終入場19:15)、休日(土日祝)10:00~19:00※最終入場18:15

場所:アソビル(神奈川県横浜市西区高島2丁目14-9)

公式Twitter @MH15th_THEQUEST

主催:大日本印刷株式会社

協力・監修:株式会社カプコン

演出・制作:株式会社ネイキッド

機材協力:富士フイルム株式会社(プロジェクター FP-Z5000)

運営:株式会社アカツキライブエンターテインメント



