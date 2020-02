新下着ブランドモデルに就任、今泉佑唯のお気に入りショットが綺麗すぎると話題に

今泉佑唯が23日(日)、Twitterを更新。自身がイメージモデルを務める、レディースインナー「ピーチ・ジョン」の若年女性向け新ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」でのお気に入りショットを公開した。



欅坂46卒業後は女優として活動している今泉佑唯。3月6日からは出演する映画「酔うと化け物になる父がつらい」が公開され、3月14日からは主演舞台「あずみ〜戦国編〜」が開演する。



先月には、女優の黒木ひかりやモデル・タレントのミチ、中野恵那とともに「GiRLS by PEACH JOHN」のモデルに就任したことが発表されていた。



今泉は23日(日)にTwitter上にて「GiRLS by PEACH JOHN」のお気に入りショットを公開。投稿を見たファンから「スタイルよすぎ!」「腹筋が綺麗すぎる!」「めっちゃ綺麗!!美ボディですね!」「女子の憧れ!!」と今泉の美ボディを絶賛する声が寄せられ、3万を超える「いいね」がついている。(画像はこちらから)