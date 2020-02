初出店！　イオン越谷レイクタウンに『レゴ®ストア』がオープン＆プレゼントキャンペーンも

2020年3月20日(金)、デンマーク生まれで世界中で親しまれているレゴ®のブランドストア『レゴ®ストア』が、イオンレイクタウンmori内3Fにオープンする。



『レゴ®ストア 越谷レイクタウンmori店』では、レゴの歴史を感じさせる店舗の作りとなっており、現在の見慣れたレゴ®ロゴになるまでに、どのように返還していったのか、最初のレゴ®ロゴができてから今年で何年目なのかといったことを知ることもできる。



さらに、店頭には実際に乗れる『レゴ®3Dモデル』が期間限定で登場。

レゴ®でできたバギーに乗って、思い出に残る写真を撮ることもできる。



本オープンにともない、レゴ®ストアではプレゼントキャンペーンも開催することが発表され、​お子様には先着でレゴ®オリジナルサンバイザーもプレゼントされる。



また、オープン後実施予定のイベントとして、レゴ®ブロックが初めてというお子様におススメな、レゴ®ストアでしか手に入らないブロック(非売品)の組み立て体験ができる『マンスリーミニビルド』や、お子様の想像力を膨らませる、毎月異なるミニキットを元にオリジナル作品を作り上げるプログラム『ピックアブリック ビルドチャレンジ』などの開催が予定されている。





LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C) 2020 The LEGO Group.



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.

(C) 2020 The LEGO Group. All Rights Reserved.







【オープン記念キャンペーン】※数量限定、無くなり次第終了となります。

◆第1弾

開催期間:2020年3月20日(金)〜3月22日(日)

1万6500円(税込)以上お買い上げのお客様に、『40335 宇宙への旅』もしくは『5005358 レゴ®ミニフィギュア40周年記念セット』(非売品)をプレゼント!

※1会計につきどちらかひとつお渡しします。





◆第2弾

開催期間:2020年3月23日(月)〜3月29日(日)

5500円(税込)以上お買い上げお客様に、『レゴ®オリジナルトートバッグ 黒』(非売品)もしくは『イースターバニーハウス』をプレゼント!

※1会計につきひとつお渡しします。





さらに、3月20日(金)~22日(日)の間オープニング記念として、お買い上げいただいたお客様を対象に「レゴ®ランド親子ペアチケット」が当たるガラポンチャレンジを実施!

※ガラポンはハズレあり。無くなり次第終了。チケットは最大5組様に当たります。

また、ご来店のお子様には先着でオリジナルサンバイザーもプレゼント!



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C) 2020 The LEGO Group.



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.

(C) 2020 The LEGO Group. All Rights Reserved.







オープン後実施予定のおすすめイベントをご紹介!

非売品のレゴブロックがもらえたりレゴを楽しめるだけでなく、お子様の想像力と創造力も育めるチャンスかも!?



◆レゴ®ブロックが初めてというお子様におススメ『マンスリーミニビルド』

実施予定:月1回

※開催日時詳細は直接店舗OPEN後お問い合わせください。

対象年齢:6歳~12歳(小学生)

料金:参加無料

<内容>

レゴ®ストア内及び周辺スペース等にて、レゴ®ストアでしか手に入らないブロック(非売品)の組み立て体験ができます。

組み立てたブロックはお持ち帰りいただけます。



◆お子様の想像力を膨らませるプログラム『ピックアブリック ビルドチャレンジ』

実施予定:月1回 ※オープン後開催日に関しましては店舗へお問い合わせください。

対象年齢:6歳~12歳(小学生)

※人数制限有・有料制

所要時間:1回約60分

<内容>

毎月異なるミニキットをもとに、テーマに沿った自分だけの「オリジナル作品」を作り上げる、レゴ®ブロックの魅力をおもいっきり堪能できるイベントです。

少人数制でスタッフがひとりひとりじっくりとサポートしながら、お子様の創造性を最大限引き出す内容となっております。

オリジナル作品に必要なブロックは店内のピックアブリックのコーナーから自由に選んでいただき、ミニキットと共にオリジナル作品を作成、出来上がった作品はお持ち帰りいただけます。

ブロックは、ピックアブリック ビルドチャレンジ専用のBOXに詰め放題となります。



【おすすめ商品】

◆レゴ®クリエイターエキスパート 10270 本屋さん

1階の本棚やレジカウンター、2階の読書コーナーやバルコニー、最上階のベッドルームなど、たくさんの仕掛けやリアルなディテールが楽しめます。





◆レゴ®ドッツ

「ミラクルをつくろう」

気分や出来事をデコって表現できる、全く新しいクラフトトイです。

おしゃれでかわいいパターンを簡単につくれて、いろんな遊び方で何度もたのしめます。



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C) 2020 The LEGO Group.



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.

(C) 2020 The LEGO Group. All Rights Reserved.